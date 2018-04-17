Департамент охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области подвел итоги расследования массового отравления жителей Шымкента мороженым, сообщает CA-NEWS.

По данным ведомства, официальное число отравившихся не изменилось, все 188 человек выписаны из больниц.



Анализы 31 пациента подтвердили наличие сальмонеллеза, 13 – стафилококка. Остальные пострадавшие, по словам медиков, скорее всего, тоже подхватили стафилококк и сальмонеллез, просто его не показали анализы из-за более крепкого иммунитета или бесконтрольного приема антибиотиков до приезда в больницу.



Такие же инфекции санитарные врачи обнаружили в продуктах и у сотрудников кафе.



«Из 34 пищевых проб продуктов для производства мороженого 24 оказались положительными, высеяны патогенные кишечные палочки, сальмонелла и стафилококк. Из 50 смывов, взятых на рабочем месте и дома у владельца, 11 положительных, в том числе две положительные пробы с рук персонала. Источниками инфекции были лица, принимавшие участие в приготовлении мороженого, хотя сами они не имели проявлений болезни», - рассказал заместитель руководителя департамента общественного здоровья ЮКО Алдаркул Ахметов.