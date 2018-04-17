Милиция отыскала родственников потерявшегося пятилетнего мальчика Караматулло, который 16 дней находился в приемнике-распределителе МВД: он был найден 1 апреля в Душанбе.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь МВД РТ Умарджон Эмомали, Караматулло Мирзоева - жителя джамоата Обшорон Шаартузского района, из милиции забрала его родная тётя - Холнисо Мирзоева.

«Она рассказала, что мама мальчика - Зебуниссо Хакимова, психически больна. Они искали Караматулло сами, и только спустя несколько дней они обратились в милицию, когда узнали из соцсетей о том, что мальчик находится в приемнике-распределителе МВД», - уточнил он.

Холниссо Мирзоева рассказала, как маленький житель Шаартуза оказался в Душанбе.

«Кароматулло пропал в Душанбе, куда они с матерью приехали из района навестить его старшего братика, который воспитывается в одном из интернатов столицы. Родители Караматулло разведены, и отец - Курбон Мирзоев, не живет с детьми», - отметили в МВД, добавив, что теперь ребенок будет жить у своей тети - сестры отца.

Ранее МВД сообщало, что в столице найден мальчик на вид 4-5 лет, его зовут Кароматулло, но адреса жительства ребенок не знает. По его словам, отца зовут - Курбон, мать – Зебо, сообщили тогда в ведомстве.

В начале апреля МВД также сообщало о пропаже 4-летнего Ёсинджона Мирова, жителя кишлака Сабзикор сельского джамоата Гулистон района Рудаки.

Пропавший Ёсинджон Миров

Мальчик рано утром 1 апреля вышел из дома и пропал. Вот уже 17 дней о нем ничего неизвестно, поиски не дали результатов.

«Мы провели розыскные мероприятия, общались с соседями и близкими Есинджона. Но пока это не дало результатов - мальчик до сих пор не найден», - отметили в МВД.

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, фотография Есинджона расклеена по всей столице, а также отправлены в регионы страны.

Лица, имеющие какую-либо информацию, которая поможет найти мальчика, могут позвонить в МВД по телефону доверия 221-21-21 или 93 121-50-01.

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