Задание от шеф-редактора написать колонку для очередного номера получила сразу после возвращения из поездки в США. О чем писать после длительного, но полезного морально отсутствия, вдали от текучки, придумать всегда проблемно. Решила вернуться к избитой теме – разруха не в клозетах, а в головах...

«Понравилось в Америке?», услышав в сотый раз вопрос от знакомых, дергаюсь, из вежливости отвечаю коротко: «Понравилось». Но оценить, насколько там другой мир, по достоинству смогла только после того, как села в самолет из Франкфурта в Стамбул, чтобы вернуться домой. И только в тот момент, когда прилично одетый в кожаный пиджак модного цвета мужчина обратился к уже сидящим в самолете пассажирам «Ягон кас нос дора?».

Спрашиваемое тут же протянули. Вот он, вызывающий отвращение запах родины.

Потом в Стамбуле привычная для нас толкотня у гейта на посадку, в очереди мужчины, не стесняясь присутствия женщин, не выбирают выражения, как будто смакуют матерные словечки вперемежку с насваем. Оказывается, от столь привычной для нас картины можно очень быстро отвыкнуть, всего за пару недель.

Ну почему мы не можем вежливо разговаривать, не можем соблюдать очередь, не можем вести себя просто как люди? У американцев, как у нас, две руки, две ноги и голова на плечах, но если вы наступите американцу на ногу, он перед вами извинится. Конечно, и там не все такие вежливые, но в основном обычные представители среднего класса поступят именно так, во всяком случае хамства в ваш адрес точно не будет.

Конечно, скажете вы, там система, там прогресс, там права людей соблюдаются, но для меня общество строится и развивается на мелочах в общении.

В одной из тюрем, где мне удалось побывать, для каждого осужденного обязательны уроки этикета, его учат культурно общаться с людьми. «Дайте, пожалуйста, книгу» или «Пожалуйста, сэр, не могли бы вы мне дать эту книгу?». Чувствуйте разницу?

При этом «сэром» может быть человек как в костюме и галстуке, так и просто в шортах. И вообще, отношение к одежде там особое – там вас по ней просто не встречают. Шорты, короткие и длинные юбки, майки, хиджабы, рваные джинсы, шлёпки – вот такой незамысловатый набор одежды у студентов, никто не заморачивается, во что ты одет, есть ли на тебе галстук, коротка ли твоя юбка, сильно ли прикрыто лицо. В Университете штата Невада нас встретил в галстуке всего один человек – декан факультета журналистики; подозреваю, что костюм он одел исключительно для встречи с нами.

Можно до бесконечности перечислять плюсы таких взаимоотношений в обществе и также до бесконечности говорить, что мы теряем от простого неуважения друг к другу.

В роду каждого из нас, живущего в Таджикистане, обязательно найдется поэт, философ, учитель. Но где же сейчас все наши Хайямы, Авиценны, Руми, Хафизы, которыми мы так гордимся, порой даже просто кичимся, почему наш язык чаще произносит не рубаи, а матерные слова, которые дети наши заучивают раньше слов «спасибо» и «пожалуйста»?

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