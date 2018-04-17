В Туркменистане мужчины, не достигшие 30-летнего возраста не будут допущены к зарубежным поездкам. Об этом 16 апреля туркменской службе радио «Азатлык» в Дашогузской области со ссылкой на представителей Миграционной службы и жителей региона сообщил источник.

По его словам, чиновники утверждают, что данные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности граждан.

«Моего 27-летнего знакомого, который собирался за рубеж, вызвали в областное отделение миграционной службы, забрали у него билет и сказали, чтобы он не утруждался поездкой в Ашхабад, сообщив, что имеется новое распоряжение не выпускать мужчин до 30 лет за пределы страны», - сообщил источник в Дашогузе.

По его словам, нескольким молодым людям возместили стоимость билетов. Однако источник, не уточнил условия возмещения и размер компенсации затрат на несостоявшуюся зарубежную поездку.

В течение последнего месяца участились случаи возникновения препятствий в выезде граждан страны за рубеж, в первую очередь в Турцию. Также сообщалось о сообщалось о ряде мер, предпринимаемых властями по возврату граждан в Туркменистан, в том числе трудовых мигрантов и студентов, обучающихся в зарубежных учебных заведениях.

Ранее сообщалось о случаях вызова на собеседование в органы безопасности, родственников туркменистанцев, находящихся за рубежом, в том числе студентов и оказании давления с целью их возвращения в Туркменистан. По некоторым данным у граждан страны, которые уже прошли военную службу и намеревались ехать на учёбу за пределы страны, требовали расписку о том, что они едут не работать, а учиться.

Тем временем, в некоторых государственных учреждениях у работников также начали брать расписки о том, что они не поедут за границу на заработки. Также сообщается о том, что туркменские власти рассматривают возможность сокращения срока биометрических заграничных паспортов граждан до одного года.

Как сообщали источники в Миграционной службе Туркменистана, эти меры обусловлены попытками властей уменьшить количество туркменских мигрантов за границей.

Миграционная служба Туркменистана отказалась предоставить комментарии о мерах препятствующих выезду граждан за пределы страны. Государственные медиа страны данную тему не освещают.

Кроме того, власти Туркменистана молчат о безработице, являющейся основной причиной того, что туркменистанцы в поисках заработка уезжают за пределы страны. По данным источников в правительстве страны, в прошлом году уровень безработицы в стране составил 60 процентов.

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