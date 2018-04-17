Во время столкновения ранения получили 46 человек, в том числе шестеро полицейских.

В центре Еревана произошли столкновения полиции с участниками акций протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны (проведенная в Армении реформа предусматривает сосредоточение реальной власти в руках главы правительства), сообщает CA-News со ссылкой на News.am.

Демонстранты прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание Конституционного суда Армении. Ранее митингующие ворвались в здание Общественного радио Армении. Организатором акции протеста является оппозиционный депутат и лидер парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян. Политик потребовал предоставить ему прямой эфир на радио. Ранее протестующие перекрыли несколько улиц и проспектов в центре Еревана. В свою очередь, полиция перекрыла проспект Баграмяна, мешая протестующим пройти к зданию парламента.

Демонстранты попытались также заблокировать работу станции метро «Еритасардакан», однако полиция не дала им этого сделать.

Армянская полиция призвала протестующих не мешать общественному порядку, иначе их акцию протеста прервут. В ответ Пашинян заявил, что его сторонники возьмут под свой контроль всю армянскую столицу в случае если парламент проведет выездное собрание. Акция протеста сторонников Пашиняна длится с 31 марта 2018 года.

По данным Aysor, во время столкновения ранения получили 46 человек, в том числе шестеро полицейских.

Генпрокуратура Армении объявила о возбуждении уголовного дела, заявив о нарушении при проведении акций протеста требований закона «О свободе собраний», а также о ​причинении ущерба государству и частной собственности и создании угрозы общественной безопасности.

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