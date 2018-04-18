16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР было учреждено почетное звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. Мы вспоминаем поименно таджикистанцев, всех Героев СССР и их подвиги.

На полях сражений в Великой Отечественной войне сражались 300 тысяч воинов из Таджикистана. Сегодня мы публикуем фотографии и краткое описание подвигов 64 Героев Советского Союза, из них: 54 посланцы Таджикской ССР, 5 таджики по национальности, ушедшие на фронт из других республик: Мирзоев Т., Назаров Т., Рахимов. А., Хабиев В., Хакимов А., и четыре Героя, связавшие свою послевоенную судьбу с Таджикистаном Недошивин В., Сейтвелиев С., Филиппов Г., Ханжин П.

В число Героев призванных и убывших на фронт из Таджикистана впервые внесен Карсыбай Спатаев, принявший присягу в Сталинабаде и воевавший в составе 13-го отдельного конно-артиллерийского дивизиона, 61 кавалерийской дивизии сформированной в Таджикской ССР.