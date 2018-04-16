Узбекские журналисты просят «таджикских лихачей» на машинах с «крутыми» номерами соблюдать требования законов Узбекистана и не портить впечатление от столь долгожданного воссоединения двух народов.
Узбекский журналист Каримберди Турамурод обращается к гостям из Таджикистана, которые посещают Узбекистан с призывом соблюдать приличия и уважать местные законы.
«Иномарки таджикских туристов с крутыми номерами и затемненными окнами, разъезжающих по улицам городов Узбекистана на высоких скоростях, пугают и раздражают местное население», - считает он.
Автор сайта www.xabar.uz, положительно отмечая, что открытие границ между двумя странами позволило многим жителям обеих республик проведать родных и путешествовать, указывает и на некоторые проблемы.
«В дни Навруза в Самарканде было больше машин с таджикским номерами, чем с местными. Многих раздражили иномарки с крутыми номерами, например, с четырьмя «четверками» и «семерками», которые нарушали ПДД республики», - отмечает журналист.
По их сведениям, таджикские водители превышают скорость, не останавливаются на красный цвет светофоров.
«Уважаемые родственники! Езда на высоких скоростях в нарушении правил дорожного движения опасна не только для жизни наших граждан, и для вас самих. Кроме того, тонировка в Узбекистане запрещена, и это может вызвать раздражение у ваших узбекских коллег, и завтра они могут потребовать то же самое. Касательно ваших дорогих иномарок: таких машин и в Узбекистане много. Но мы патриоты, предпочитаем ездить на своих автомобилях. Если хвалитесь необычными номерами, то такие существуют и у нас, которые стоят больше триста миллионов сумов. Не лучше ли нам соревноваться по правильному вождению машин?», - обращается Каримберди Турамурод к таджикистанским водителям.
Он отмечает, что население Узбекистана встревожено тем, что открытие границ, установление добрососедства после долгих лет холодных отношений из-за таких нарушителей вновь могут стать причиной неприязни и закрытия дорог.
«Мы вам говорим «Хуш омадед», но вы тоже проявляйте к нам уважение, выполняйте требования наших законов, когда приезжаете к нам. Тогда наша дружба окрепнет, наша жизнь станет еще прекрасней», - говорит журналист.
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Anvar21
Опять позоримся перед другими. Из-за таких балбесов, наших в России за людей вообще не считают. В аэропортах с таджиками обращаются как с дикими. Хватит позориться. Задумайтесь о чести нации. Пора начинать учиться этике и культуре.
vohid44
«Хуш омадед», но… имейте совесть!
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Обычно у мажоров совести нет от природы. Поэтому будет лучше поступать с ними по закону, попросить их, например, присесть суток на 15 (безвиз же до 30 дней!). Так до них быстрее дойдет. А мы тут отдохнем от них чуток.
xalim49
да иногда мне стыдно за свой народ
Не важно51
Вот-вот также низко ведут наши люди себя и в России и тут дома. Штрафовать надо таких и в черный список не впускать больше. Таджикистанцы думают только у них иномарки и номера))) ха-ха-ха кого вы удивить хотите? Уважайте себя на деле а не на словах!
Душка52
Дорогие (корень: дорого) наши узбеки-соседи. Вот из-за таких наших лихачей-дебилов мы иногда опускаем головы перед соседями. Но вы поймите, они и тут, в РТ, такие выпендрежники, хотят что-то показать своими машинками и номерками... Омар Хайяма тут нужно цитировать:
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Пожалуйста, арестуйте их и оставьте их у себя на колонах работать за хлеб. Такие и нам не нужны. У нас много умных, порядочных и образованных, вот их и отправим посетить РУ.