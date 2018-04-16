В Дубае (ОАЭ), состоялось вскрытие конкурсных предложений второго этапа по пакету CASA-1000 TW01 на высоковольтные преобразовательные подстанции постоянного тока в Таджикистане и Пакистане, передает CA-News.

Секретариат CASA провел процедуру получения и вскрытия конкурсных предложений. Конкурсные предложения были вскрыты в присутствии представителей компаний-участников тендера и Комитета по закупкам CASA.

В начале текущего года также проводилось вскрытие финансовых предложений на Консультационные инженерные услуги для высоковольтных объектов постоянного тока и высоковольтных преобразовательных подстанций постоянного тока CASA-1000.

Ранее сообщалось, что если предложения компаний будут в рамках бюджета, то будет подписан соответствующий контракт с победителем тендера и начнется физическая реализация проекта.

Предполагалось, что в рамках проекта CASA-1000 Таджикистан будет экспортировать в Афганистан и Пакистан 70% электроэнергии, а Кыргызстан – 30%.

«С учетом нынешних энергетических мощностей, Таджикистан в состоянии в летний период экспортировать больше указанного объема, если возрастёт потребность потребителей», – отметили в энергосекторе Таджикистана.



Как уточнили в ведомстве, проект обеспечит транзит до 5 млрд. кВт/ч электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан. Доля таджикского экспорта электроэнергии составит 3 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Ранее сообщалось, что согласно достигнутым договорённостям по проекту CASA-1000 экспортная цена составит 9,35 цента за киловатт часов.

Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан $314 млн., Кыргызстан $209 млн., Афганистан $354 млн. и Пакистан $209 млн.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus