В органном зале Института искусств Таджикистана состоится творческий вечер музыканта Фирузы Камиловой, которая исполнит произведения на органе и фортепиано.

Как сообщила "АП" сама исполнительница, она много лет работает педагогом и концертмейстером  в Таджикском институте искусств и в музыкальной школе-интернате им. Атоева.

16:45 18 май, 2017

Это было волшебно: В Душанбе прошел фестиваль органной музыки

В свой творческий вечер Фируза Камилова также планирует выступить аккомпаниатором для  своих  учеников.

Фируза подчеркивает, что она не профессионал, а органист-любитель. 

«Мне никто не преподавал специально, мне захотелось научиться играть на органе и, получив два-три урока от Зульфии Халиловой, которая в то время приезжала из Германии и по совету бывшего ректора Аслиддина Низомова, я просто увлеклась игрой на органе», - объяснила она.

Фируза Камилова приглашает всех желающих на концерт органной музыки, который состоится 17 апреля в 16:30. Вход свободный.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus