В органном зале Института искусств Таджикистана состоится творческий вечер музыканта Фирузы Камиловой, которая исполнит произведения на органе и фортепиано.

Как сообщила "АП" сама исполнительница, она много лет работает педагогом и концертмейстером в Таджикском институте искусств и в музыкальной школе-интернате им. Атоева.

В свой творческий вечер Фируза Камилова также планирует выступить аккомпаниатором для своих учеников.

Фируза подчеркивает, что она не профессионал, а органист-любитель.

«Мне никто не преподавал специально, мне захотелось научиться играть на органе и, получив два-три урока от Зульфии Халиловой, которая в то время приезжала из Германии и по совету бывшего ректора Аслиддина Низомова, я просто увлеклась игрой на органе», - объяснила она.

Фируза Камилова приглашает всех желающих на концерт органной музыки, который состоится 17 апреля в 16:30. Вход свободный.

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