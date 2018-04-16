Клип на песню «Сирота» рэпера Pulya, который в настоящее время живет в Соединенных Штатах, в начале апреля был выставлен в сети и уже набирает популярность. Клип снят в Душанбе и рассказывает о маленьком мальчике-сироте, который вынежден с ранних лет зарабатывать на жизнь тяжелым трудом.

Рэпер Pulya, в жизни Пулад Мурадов – наш соотечественник, он живет и работает в США уже 10 лет. Ему 34 года, у него небольшая строительная фирма в одном из американских городов. Пулода знают и как участника многих боев без правил на душанбинских турнирах. Несколько лет он занимался также вольной борьбой. Уехав в Америку, он продолжает заниматься боями и в настоящее время тренирует молодых ребят.

Пулад Мурадов

А теперь о клипе. Продюсером проекта стал известный диджей Кэшер (Комрон Усманов), который в настоящее время живет в Дубае.

Как рассказал Сабир Сабиров, который снял этот клип, с Pulya они работают уже второй раз. До этого режиссер снимал для него клип «Утро». По его словам, в клипе «Сирота» они постарались показать жизненные тяготы маленького мальчика-полусироты, у которого больная мать и нет отца и он вынужден подрабатывать на рынках, помогая доставлять продукты клиентов и занимаясь мойкой автомобилей.

«Это социальный клип. Таких историй ведь много рядом с нами – при живых родителях многие дети являются сиротами, потому что их отцы безответственны», - сказал режиссер.

Режиссер Сабир Сабиров с соцсетей

По словам Сабира, в клипе снимался его родной племянник. «Он вжился в роль. И даже специально для клипа долго не стригся, - объяснил Сабиров, - А вообще мы снимали этот клип месяц, потом монтировали и только в начале весны разместили в интернете».

По словам самого исполнителя Pulya, это его девятый по счету видеоклип, но у него записано почти 50 песен. «Заниматься рэпом – мое увлечение, и я рад, что мои песни уже имеют своих поклонников, так как мне уже пишут ребята в соцсетях», - сказал исполнитель.

В настоящее время Pulya уже создал свой персональный одноименный сайт, куда скидывает песни прежних лет и новые клипы.

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