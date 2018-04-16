В марте журналист Евгений Фельдман объявил о запуске самиздата «Свой», где будут публиковаться большие фотоистории ведущих российских фотографов.

Первый выпуск самиздата посвящен проекту самого Фельдмана, снимавшего в 2017 году президентскую кампанию Алексея Навального.

Во втором выпуске будут опубликованы два проекта Сергея Пономарева, одного из самых именитых российских фотографов, лауреата Пулицеровской премии, — о Великобритании и Афганистане. Пономарев провел в Афганистане около полугода, работая над разными темами; одна из них — детский цирк в Кабуле, основанный в 2002 году, менее чем через год после того, как талибы оставили столицу Афганистана в результате американской военной операции. За последние десять лет выступления артистов этого цирка посмотрели более 2,7 миллиона человек.

«Медуза» публикует фоторепортаж Сергея Пономарева о цирке в Кабуле.