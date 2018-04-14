Россия созвала экстренное заседание постоянного совета ОДКБ по Сирии. Совет собирается на уровне послов стран-участниц, сооьбщает РИА Новости.

«Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской Арабской Республики по инициативе Российской Федерации созывается экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности», - говорится в сообщении ОДКБ.



Отмечается, что в заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.



В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников в Сирии.

"США и их союзники атаковали Сирию в нарушение международного права: удар был нанесен без санкции Совбеза ООН и в нарушение устава организации" , - говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, распространенном его пресс-службой.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил о нанесении удара по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума.

США, Британия и Франция атаковали территорию Сирии в субботу утром.

В сирийском Генштабе уточнили, что западные силы выпустили около 110 ракет по гражданским и военным объектам, пострадали три человека. Большую часть ракет сирийским ПВО удалось сбить.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus