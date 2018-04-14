Двое детей в возрасте 5 и 6 лет погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Таджикистана.

Под колесами автомобиля оказались Саидов Сайфулло Негматович, 2012 года рождения, и Саидов Мухаммад Саидгуфронович, 2013 года рождения, жители джамоата Калъаи сурх Раштского района, сообщается на сайте Министерства внутренних дел РТ.

ДТП произошло днем 13 апреля: водитель «Мерседеса», 38-летний житель Душанбе Абубакр Кулолов, двигаясь из Рашта в стоицу, на территории сельского джамоата Калъаи сурх сбил двух детей. Мальчики были доставлены в больницу, где вскоре скончались от полученных травм.

В МВД отмечают, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

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