Главный приз конкурса World Press Photo 2018 получил фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидт за снимок охваченного огнем бегущего мужчины в противогазе.

Человек на главном фото – 28-летний Хосе Виктор Салазар Бальза, охваченный огнем. Он участвовал в акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуры и пострадал в столкновениях с полицией.

Акия прошла против решения венесуэльского президента Николаса Мадуро внести изменения в конституцию страны. Акция протеста прошла в Каракасе 3 мая 2017 года. В этот день в результате столкновений протестующих с полицией в столице Венесуэлы пострадали несколько сотен человек.

Главный приз в номинации "Новости" – работа австралийского фотографа Патрика Брауна.

Тела беженцев рохинджа – этнической группы в Мьянме. Они пытались бежать от преследований, но их лодка перевернулась. Из 100 человек выжили только 17.

В номинация: "Современные проблемы" главный приз получил немецкий фотограф Йеско Дензел запечатлел на фото, как лодка с туристами из Лагоса (Нигерия) прибыла в деревушку Макаоко, которая превратилась в огромный самострой.

В номинации "Современный проблемы. Фоторепортаж" приз получила египетский фотограф Хеба Хамис.

На фото 28-летняя Вероника массирует грудь своей 10-летней дочери Мишель в восточном Камеруне. Это распространенная традиционная практика, которая, как считается, может приостановить развитие девочки, что защитит ее от изнасилований и домогательств.

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