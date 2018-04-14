В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. По заявлению США, удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам, сообщает Медуза.

В окрестностях Дамаска взрывы, по словам очевидцев, были слышны одновременно около 4 утра по местному времени (совпадает с московским). По сообщениюсирийских государственных СМИ, в результате авиаудара по Хомсу пострадали трое гражданских лиц.

Минобороны РФ обвинило Запад в нанесении ударов в том числе по гражданским объектам. Какие именно объекты гражданской инфраструктуры попали под обстрел, не уточняется. Ведомство сообщило, что ни одна из выпущенных ракет не попала в зону ответственности ПВО, защищающей российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

По данным Минобороны, бомбардировки продолжались с 3:42 до 5:10 по московскому времени. В операции были задействованы самолеты и корабли.

Министерство также сообщило, что средства ПВО российской армии в Сирии не были задействованы для отражение атаки. «Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила», — заявило Минобороны.

В Сирии утверждают, что были выпущены около 30 ракет, треть из которых удалось сбить. В операции принял участие американский корабль, находившийся в Красном море, и бомбардировщики B-1. По данным CNN, американские самолеты выпустили, в частности, авиационные крылатые ракеты.

Франция и Великобритания также задействовали авиацию — министерство обороны Великобритании сообщило об участии четырех истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», выпустивших крылатые ракеты «Storm Shadow» по целям в районе Хомса. Входили ли самолеты союзников в воздушное пространство Сирии, пока не уточняется.

В результате авиаударов по Хомсу пострадали трое гражданских лиц, сообщает Associated Press со ссылкой на сирийские государственные СМИ. Утверждается, что это произошло после того, как ракеты были сбиты с курса. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник пишет о шести пострадавших.

Сирийское телевидение сообщило, что удары по целям в Дамаске повредили здание Центра научных исследований (CERS), в котором располагались лаборатории и учебный центр, передает BBC News. В результате этой атаки никто не пострадал.

Министерство обороны США назвало операцию «разовой». По словам министра Джона Мэттиса, сегодняшний удар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химическую атаку США разбомбили сирийский военный аэродром Шайрат. В ближайшее время новых ударов американцы не планируют. Глава комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд сказал, что американцы не предупреждали Россию о начале операции, но выбирали цели так, чтобы не попасть по российским военным.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за применение Сирией химоружия на Россию. В обращении к нации Трамп заявил, что химическая атака и ответ Запада на нее — «прямое следствие» неспособности России гарантировать уничтожение сирийского химоружия. С обещанием таких гарантий Владимир Путин выступил в 2013 году. «Какая страна захочет быть связанной с массовым убийцей невинных мужчин, женщин и детей?» — сказал Трамп, обращаясь к России и Ирану. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что «оскорблять президента России недопустимо и неприемлемо», и что вся ответственность за удар лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.

Вечером 13 апреля Минобороны России назвало сообщения о химической атаке в городе Дума провокацией, организованной при участии Великобритании. По мнению ведомства, ее целью было «спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии». В России считают, что доказательства атаки — а именно снятый в больнице видеоролик — были сфальсифицированы, а у пострадавших не было симптомов химического отравления. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводила данные о том, что в результате атаки погибли 70 человек и у 500 были выявлены симптомы отравления.