Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали ознакомились с ходом строительных работ универсально-спортивного комплекса, который возводится за счет бюджета столицы на улице Карамова в Душанбе.

Современный спортивный комплекс будет расположен в очень благодатном месте — над парком культуры и отдыха имени Омара Хайяма, между склонами и холмами Лучоба и реки Душанбинка. Он строится на площади в 10 га.

Заказчиком является Государственное учреждение «Управление капитального строительства города Душанбе», подрядчиком — ООО «Строй Комплекс». Наряду с ООО «Строй Комплекс» в строительных работах также участвуют 19 отечественных и зарубежных компаний.

К строительным работам привлечены местные жители: на строительстве этого крупного спортивного комплекса занято до двух тысяч человек, после его сдачи более 600 человек будут обеспечены постоянной работой и хорошей заработной платой, отмечает пресс-служба президента.

"Проект разработан специалистами группы компаний «Ростовгипрошахт» Российской Федерации с учётом местного пейзажа и набережной Душанбинки с тем, чтобы со вкусом были использованы все красоты местности", - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба президента РТ 1 /5

С учётом мировых стандартов здесь будут построены крытые и полукрытые спортивные дворцы, а также стадионы и различные спортивные площадки для тенниса, большие и малые бассейны для плавания и других водных видов спорта, дворец для спортивных занятий на льду.

Комплекс состоит из различных спортивных площадок и залов, в каждом из которых имеется от 150 до 3-х тысяч посадочных мест для зрителей.

В том числе есть 7 тренировочных теннисных площадок, каждая со 150-ю посадочными местами и теннисный дворец на 3 тысячи посадочных мест.

Площадки и различные по площади и глубине бассейны комплекса предназначены как для тренировок, так и для местных и международных соревнований, в том числе и олимпийских игр.

В этом комплексе спортивными играми могут заниматься все желающие – от детей семилетнего возраста до пожилых людей. Здесь имеются бассейны глубиной до трёх метров и высотой 1,5, 3, 7 и 10 метров, отвечающие требованиям стандартов олимпийских игр.

В открытом плавательном бассейне можно проводить соревнования по трём водным видам спорта, в том числе плаванию на короткую дистанцию, водному поло для женщин и мужчин и прыжкам в воду. Во дворце можно проводить состязания по пяти водным видам спорта, таким, как плавание на дальнюю дистанцию, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.

На территории спортивного комплекса также предусмотрены подземные стоянки для машин.

Эмомали Рахмон дал поручения и напутствия строителям по качественному завершению работ, а руководству Исполнительного органа государственной власти города Душанбе — строго контролировать строительство.

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