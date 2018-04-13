Президент Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня побывали на стройплощадках крупных строек столицы.

Президент сегодня лично ознакомился с ходом строительных работ по возведению эстакады в 82-м микрорайоне столицы, где уже завершены основные строительные работы, сообщает пресс-служба президента РТ.

Сейчас здесь продолжается асфальтирование отдельных участков трассы, строительство новых современных остановок, ремонт и реставрация пешеходных дорог и благоустройство местности.

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Строительство эстакады началось в 2016 году.

Согласно проекту, строительство этого объекта должно быть полностью завершено 1 сентября, в канун Дня независимости.

Проект строительства эстакады в городе Душанбе реализуется в рамках сотрудничества Правительства Республики Таджикистан с Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Президенту сообщили, что для проведения строительных работ привлечена современная отраслевая техника, а постоянный контроль качества строительства осуществляется международными и отечественными экспертами.

На строительстве работают порядка 170 человек, 150 из которых — местные специалисты, обеспеченные хорошей своевременной заработной платой.

Контрактником проекта является строительно-мостовая корпорация «Синьцзян-Бейсин» Китайской Народной Республики, а контроль качества строительства осуществляет Индийская совещательная компания «SAI».

В ходе беседы со строителями Эмомали Рахмон дал высокую оценку проделанной работе и указал ответственным лицам на необходимость благоустройства местности, контроля качества остальных работ и сдачи в намеченный срок данного объекта.

Пресс-служба президента подчеркивает, что реализация проекта будет способствовать беспрепятственному движению транзитного, общественного и грузового транспорта, а также обеспечит безопасное передвижение пешеходов на этом участке.

Подобные многоярусные дороги в Таджикистане строятся впервые.

Сегодня же Эмомали Рахмон дал старт второму этапу проекта «Улучшение состояния региональной магистрали Душанбе — Турсунзаде, участка магистрали от памятника Абуали ибн Сино до западных ворот города Душанбе»: она будет полностью обновлена, отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Ширина трассы будет доведена до 68 метров, а до западных ворот будут созданы 8 полос движения.

Наряду с этим намечается создание четырёх дополнительных полос движения для общественного транспорта, что в дальнейшем обеспечит беспрепятственное движение всех видов транспорта в этом направлении и предотвратит пробки.

Контроль качества работ возложен на испанскую совещательную компанию «Эптиса».

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