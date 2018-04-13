Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сел за написание своей очередной книги, сообщает Turkmenportal, на который ссылается ИА Фергана.

«Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс и, следуя традиционной привычке, занялся литературным творчеством. Написал стихи, воспевающие весну, туркменскую природу, райских скакунов, а также приступил к созданию новой книги, посвящённой традициям и обычаям, богатой истории, коням и природным особенностям туркменской земли. В своем творчестве Бердымухамедов затрагивает историю страны, Великий Шёлковый путь, в древности проходивший, в том числе, и по территории нынешней Туркмении», — пишет Turkmenportal.

За десять лет правления Бердымухамедова было издано 42 труда за авторской подписью президента Туркмении. Выход каждой книги широко освещается государственным телевидением. Презентации проводятся целый год, не по одному разу.

Последнее произведение Бердымухамедова «Учение Аркадага — основа здоровья и воодушевления» увидело свет в начале марта текущего года. Книгу презентовал на заседании правительства сам Бердымухамедов, раздав экземпляры министрам.

В списке произведений президента Туркмении есть работы, где затронуты темы лошадей, ковроткачества, культуры и истории Туркмении, родственников Бердымухамедова. Кроме того, периодически глава Туркменистана вспоминает о своем медицинском образовании и пишет про здоровье нации и пользу спорта. Он также является автором многотомного сборника «Лекарственные растения Туркменистана».

Следует отметить, что произведения президента, как и книги о нем, изучаются в школах — вместо «Рухнамы» прежнего президента Сапармурата Ниязова.