Рубаха 1000-летней давности будет выставлена на торги аукционным домом Sotheby’s 25 апреля в Лондоне. Об этом сообщает New York Times. Аукционный дом оценил рубаху в 700 тысяч долларов (43 миллиона рублей), пишет Лента.ру.



Шелковая рубаха украшена изображениями уток в шарфах, держащих жемчужные ожерелья в клювах. Рисунки обрамлены восьмиугольным орнаментом в синих тонах с сердцами и другими фигурами.

Принт указывает на возможное происхождение вещи: предполагают, что она могла принадлежать сановнику или придворному Согдийской империи.

Переполненное торговцами, обменивающимися рабами, лошадьми и благовониями на Великом Шелковом пути, королевство Согдиана располагалось на территории нынешних Узбекистана и Таджикистана примерно 1000 лет назад и исчезло в X веке, отмечает издание.

«Вещь такого рода и в таком состоянии — невероятная редкость», — сказал глава средневосточного отделения Sotheby’s Бенедикт Картер.

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