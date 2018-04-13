15 апреля исполнится 140 лет со дня рождения Садриддина Айни - основоположника таджикской советской литературы, общественного деятеля, ученого, Героя Таджикистана. В рамках подготовки к празднованию юбилея писателя в доме-музее Айни прошли восстановительные работы. Накануне мы отправились туда посмотреть, что да как.

Основные торжества, посвященные юбилею великого писателя, пройдут в стране 14 апреля. В этот же день в торжественной обстановке откроют отреставрированный дом-музей Айни в Душанбе.

Как сообщили близкие родственники писателя, которые приглашены на торжества в Узбекистан, также в эту субботу будет открыт отреставрированный дом-музей Айни и одноименный парк с памятником писателю в Самарканде.

На реставрацию и ремонт памятника по поручению президента Шавката Мирзиёева было выделено почти $40 тысяч.

Накануне мы побеседовали с председателем Литературного фонда им. Айни, внуком писателя – Эраджем Айни.

- В честь юбилея в Таджикистане проводится много мероприятий, и в рамках подготовки к ним впервые за 40 лет существования дома-музея Садриддина Айни возле фасада будет установлен барельеф с изображением писателя – говорит он. - Мы долгие годы не имели возможности отремонтировать дом, и теперь, благодаря поддержке столичного хукумата и компании «ТАЛКО», в течение месяца здесь все было сделано – починена крыша, обновлен фасад, во дворе установлено плиточное покрытие. Бригада строителей работала круглыми сутками, чтобы успеть завершить работу до юбилея.

По его словам, теперь не стыдно показывать музей и зарубежным туристам, приезжающим в Таджикистан.

А в будущем здесь планируется соорудить библиотеку и открыть культурный центр, который позволит проводить в самом доме-музее творческие вечера поэзии и литературы.

Вторым направлением в рамках подготовки к юбилею Айни является издание книг и брошюр в его честь.

- Собрания сочинений Айни, его «Куллиёта», изданного в советское время в 16 томах, сегодня практически нигде не достать, поэтому наш фонд совместно с Академией наук запланировал собрать и издать отдельным тиражом все его произведения в 24 томах, - говорит Эрадж Айни. - Сюда войдут как опубликованные ранее книги писателя в оригинальной версии, так и его публицистика в периодической печати и личная переписка.

По словам внука писателя, в настоящее время к верстке готовы первые тома собрания сочинений Айни. Постепенно в течение юбилейного года они напечатают все произведения писателя.

В прежние годы Фонд имени Айни издал также для школьников «Старую школу» и «Смерть ростовщика» на таджикском и русском языках и «Образцы таджикской литературы».

Все мы обязаны сохранить этот исторический объект, потому что Айни – это наше общее достояние, наша гордость. Мы должны популяризировать его имя и творчество для наших потомков, - отметил Эрадж Айни.

146-летняя чернильница и другие уникальные экспонаты

Что касается самого музея, то, гуляя по его помещениям, мы узнали много интересного.

Так, по словам главного хранителя архива и смотрителя музея Мохшариф Табаровой, проработавшей здесь уже более 15 лет, Айни большую часть жизни (31 год) провел в Самарканде, а здесь, по улице Хамзы Хакимзоды, №1, жил с 1951 по 1954 год, вплоть до своей смерти.

Этот дом-музей был основан в 1978 году, в честь 100-летия устода Айни, - отметила Табарова. - И хотя писатель умер в 1954 году, его семья проживала в этом доме еще много лет. В настоящее время дом-музей является государственным культурным учреждением и находится на балансе Академии наук РТ.

Здание дома-музея состоит из нескольких комнат, поэтому тематически все здесь разделено на три отдела, охватывающих дореволюционную часть жизни писателя, период становления его как личности в советское время и его последние годы жизни в Душанбе, когда он работал в Академии наук республики.

По словам главного хранителя музея, данные о многих экспонатах им предоставил сын Садриддина Айни – литературовед, покойный Камол Айни. И среди множества личных вещей писателя, которые хранятся в музее, есть одна, которой его сотрудники особенно дорожат, - чернильница Айни. «Эту чернильницу сделал для своего 6-летнего сына отец писателя Саидмуродходжа, поэтому, по сути, ей 146 лет, то есть почти полтора века!» - отметила Табарова.

Мохшариф Табарова также сообщила, что в настоящее время ученые изучают найденные три года назад рукописи писателя на узбекском языке и арабской вязью, которые в скором времени впервые будут выставлены на всеобщее обозрение в этом музее.

За долгие годы работы музея здесь побывали известные зарубежные и отечественные государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства, обычные граждане, студенты и школьники.

Как-то раз музей по карте нашла и посетила американка, которая очень заинтересовалась жизнью Айни. «Я не знала английского, а она – русского и фарси, но мы с ней говорили на языке жестов, и она многое поняла, увидев наши многочисленные стенды с фотографиями», - пояснила смотрительница музея и пожелала всем таджикистанцам обязательно посетить музей.

- Такие великие личности, как Садриддин Айни, являются символами нашей государственности, и мы должны донести до потомков, из поколения в поколение, память о них, - отмечает она.

А мы напомним, что в прошлом году в Душанбе после реконструкции был открыт парк имени Садриддина Айни и отреставрирован его мавзолей. Два других памятника Айни установлены в советское время в столице возле дома писателей и на площади у «Садбарга». В честь Айни названы Академический театр оперы и балета, Педагогический университет, улица и площадь, а также множество школ и улиц в городах и районах страны.

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