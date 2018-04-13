Республиканский фестиваль «Путешествие в мир книги» пройдет с 15 апреля по 15 мая текущего года по всему Таджикистану.

Фестиваль организован Минкультуры совместно с министерством науки и образования, Комитетом по телевидению и радиовещанию, Союзом писателей, местными органами государственной власти областей, ГБАО, городов и районов республики.

15 апреля в государственной детской библиотеке имени Мирсаида Миршакара состоится торжественная церемония открытия Фестиваля, в которой примут участие представители областных, городских и центральных детских библиотек городов и районов республики, сообщает пресс-центр министерства культуры республики.

Традиционный фестиваль совпал в этом году с празднованием 140-летия основоположника современной таджикской литературы, Героя Таджикистана Садриддина Айни, днем рождения народного поэта Таджикистана Убайда Раджаба, Международным днем семьи.

В рамках фестиваля пройдут выставки, встречи, литературные вечера, круглые столы, различные конкурсы. В том числе – «Активный книголюб», «Лучшая библиотека», «Лучшая детская поделка», «Юный турист», «Путешествие с книгой», «Путешествие в мир книги», семинары «Семья книголюбов», «Класс книголюбов», «Семья мастеров», «Умелые руки», «Золотые руки».

Организаторы, активные участники, книголюбы, поэты и писатели, ученые, педагоги, учащиеся, представители СМИ, организации и учреждения, отдельные лица оргкомитетом и местными органами государственной власти областей, городов и районов республики будут награждены денежными премиями, памятными подарками, а также Грамотами и знаками «Отличник культуры Республики Таджикистан», «Отличник образования и науки Таджикистан».

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