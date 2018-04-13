Торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти первого иностранного почетного члена Академии наук Таджикистана, выдающегося казахстанского ученого Каныша Сатпаева, внесшего свой вклад в организацию деятельности таджикской Академии наук, геологической науки Средней Азии состоялась сегодня, 13 апреля в Институте геологии Академии наук РТ в Душанбе.

В своем выступлении посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов поблагодарил руководство Таджикистана за поддержку предложения посольства Казахстана об увековечении памяти К.Сатпаева на таджикской земле.

Казахский посол выразил уверенность, что казахстанско-таджикские связи в области науки будут поступательно развиваться.

Вице-президент Академии наук РТ Х.Муминов осветил высокую роль деятельности академика К.Сатпаева в Таджикистане, отметив, что нынешнее поколение ученых двух стран поддерживают тесные связи в сфере науки.

В мероприятии приняли участие представители руководства Академии наук РТ, научной общественности, общества дружбы «Казахстан-Таджикистан», казахской диаспоры.