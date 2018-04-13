Национальный Олимпийский комитет Таджикистана принял отставку председателя Федерации самбо республики Хайрулло Назриева, на его место избран Давлатмурод Нахтуллозода.

Об этом сообщает официальный сайт НОК РТ.

Давлатмурод Нахтуллозода работает генеральным директором ГУП "Организация продажи государственного имущества" Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана.

Выборы состоялись во время заседания Федерации самбо, в котором принимали участие делегаты из всех регионов страны.

Заместитель президента НОК РТ, председателя Комитета по делам молодежи и спорта Ахтам Абдуллозода призвал нового руководителя Федерации самбо уделить особое внимание развитию данного вида борьбы и подготовке спортсменов к предстоящим в августе 18-м Азиатским играм в Индонезии.

Как известно, в конце марта этого года Международная федерация самбо (FIAS) приостановила членство Федерации самбо Таджикистана из-за неуплаты членских взносов в течение последних трех лет. По этой причине сборная Таджикистана не была допущена к участию в прошедшем в России Кубке мира "Мемориал Харлампиева".

"У нас нет спонсоров, федерация испытывает финансовые затруднения. Но мы не теряем надежды, что нам удастся в скором времени решить этот вопрос. Постараемся выплатить все членские взносы", — сказал тогда бывший председатель Федерации Хайрулло.

Размер ежегодного членского взноса, как указано на официальном сайте FIAS, составляет 300 долларов. Таким образом, Федерации самбо Таджикистана необходимо внести 900 долларов.

Как сообщили в НОК РТ, новый руководитель Федерации самбо Давлатмурод Нахтуллозода распорядился оплатить долг, и есть большая вероятность, что самбисты Таджикистана примут участие в чемпионате Азии, который состоится 11-13 мая в Монголии.

Для таджикских самбистов важными стартами станут Чемпионат Азии мира в Румынии и Летние Азиатские Игры в Индонезии.

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