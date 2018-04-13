По данным источника в прокуратуре Куляба капитан Исломов был уволен с работы (но не из рядов милиции) примерно три недели назад.

Корреспондент «АП» попытался узнать точную дату приказа и причину увольнения, но эту информацию нам не предоставили.

Между тем, сегодня исполнилось ровно два месяца с трагедии в Кулябе. В ночь на 13 февраля у терминала Куляб – Восе следователь Кулябского УМВД, капитан Саидмумин Исломов сбил 15-летнего жителя Куляба, ученика школы №6 Фирдавса Халимова. В прокуратуре города тогда сразу же заявили, что дело это засекретили.

Следствие, по данным прокуратуры, все еще продолжается. «Все еще не сделаны последние выводы. Не завершены технические анализы», - сказал источник в прокуратуре Куляба, при этом, не объяснив, о каких анализах идет речь и какие еще проверки проводятся.

Официального комментария никто не дает, ни в самом УМВД, ни в прокуратуре, ни в столице – Генпрокуратура и МВД.

Ранее источник в прокуратуре города сообщал что, следствие занимается гистологическим анализом тела погибшего подростка.

«Это исследование даст нам ответ, был ли Фирдавс болен какой-то болезнью, которая могла бы вызвать припадки», - сказал он.

Эти припадки, объяснял источник, в свою очередь, могли привести к тому, что мальчик мог внезапно упасть на дороге и попасть под машину.

«Анализ докажет, сбила ли подростка машина или он сам упал рядом с ней в ту ночь и умер», - говорят в прокуратуре.

Сегодня этот же источник сообщил «АП», что анализ был проведен, и выяснилось, что мальчик был абсолютно здоров «и умер именно из-за наезда транспортного средства на него».

Между тем, по мнению местной общественности, правоохранительные органы Куляба делают все возможное для того, чтобы затянуть расследование этого нашумевшего дела. Это необходимо, чтобы о деле, в конце концов, забыли, и виновный в аварии мог избежать наказания, считают местные жители.

Капитан просил на него не жаловаться

Мы несколько раз пытались поговорить с виновником ДТП - капитаном милиции Саидмумином Исломовым, но он не отвечает на звонки.

Между тем, друзья и близкие семьи погибшего Фирдавса говорят, что через несколько дней после ДТП Саидмумин Исломов приходил к родителям мальчика и уговорил отказаться от жалобы.

«Напишите объяснительные, что никаких жалоб и претензий к капитану Саидмумину Исломову вы не имеете, сказал он им. По его настоятельной просьбе, а точнее – требованию, отец и мать написали эти объяснительные, - отмечают родные семьи мальчика. – Но разве это законно, чтобы милиционер, который и виновен в смерти ребенка, приходил и требовал объяснительные?".

Родственники семьи Халимовых также отмечают, что к ним приходила и мать капитана Саидмумина Исломова, просила родителей Фирдавса, чтобы они простили ее сына и отказались жаловаться.

Родственники погибшего мальчика также удивляются, почему следствие так затянуло дело, «ведь имеется видеозапись с места преступления, где четко видно, как милиционер наехал на мальчика и протащил его тело еще несколько метров».

Ранее дядя мальчика сообщал «АП», что на видеокамерах, установленных на улице на месте ДТП, были записи происшествия.

«С них даже сделали кадр, его использовало в своем материале радио «Озоди», но потом кто-то удалил все эти записи (запись с камер есть в Интернете, - ред.), - утверждал Абдулазиз. – А на видео было видно - и все это знают - что Фирдавса он сбил не на своем пути, а на встречке. То есть уже точно было нарушение правил движения (кстати, он является следователем именно по линии автоаварий зонального ГАИ Кулябского региона). К тому же мальчик даже не переходил дорогу, он стоял на обочине!».

Также ранее родные мальчика говорили, что в тот вечер Саидмумин Исломов был пьян.

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