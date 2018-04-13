Соединенные Штаты рассматривают в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов, передает Newsru.com.

Целями могут стать два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, которое, по данным Вашингтона, производит химоружие. В каких районах находятся эти объекты, не сообщается.

В настоящее время командование сирийскими правительственными войсками перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются ВКС РФ, в надежде, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. По ее словам, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по времени.

11 апреля Трамп написал в своем Twitter, что России нужно готовиться к американской ракетной атаке по Сирии. За два дня до этого он сообщил, что в течение 48 часов примет решение об ответе США на предполагаемую химатаку в Думе, в результате которой, по данным правозащитников, погибли десятки человек. США обвинили в инциденте сирийский режим Башара Асада, а также заявили о причастности России к химатаке. Готовность поддержать США в проведении военной операции в Сирии выразили Франция и Великобритания.

Накануне Трамп заявил, что удар по Сирии может быть нанесен "очень скоро или совсем не скоро".

Сегодня, 13 апреля, в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск) Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации вокруг Сирии. Встреча созвана по инициативе России, сообщил ТАСС пресс-секретарь представительства России при ООН Федор Стржижовский. Накануне российская сторона призвала Совбез провести заседание и обратилась к Генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой выступить перед членами совета.

О том, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химическое оружие, сообщил ряд сирийских неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". По их данным, в ходе атаки погибли десятки мирных жителей. Всемирная организация здравоохранения обнаружила симптомы отравления химическими веществами у 500 человек, еще более 70 человек, укрывавшихся в подвалах, погибли.

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