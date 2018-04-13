Указом президента Шавката Мирзиёева от 12 апреля текущего года будет создана свободная экономическая зона «Сирдарё». Текст акта опубликован СМИ.

СЭЗ «Сирдарё» образуется на базе филиала СЭЗ «Джизак» в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области и территории малой промышленной зоны в г. Янгиер. СЭЗ «Сирдарё» создана на 30 лет с возможным последующим продлением этого срока.

Определены производственные направления, на развитие которых будут привлекаться инвестиции и передовые технологии – глубокая переработка, хранение и упаковка плодоовощной и сельхозпродукции, текстильная, обувная, кожгалантерейная, химическая, пищевая, электротехническая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, промышленность строительных материалов и др.

Поскольку режим функционирования всех СЭЗ унифицированный, на участников СЭЗ «Сирдарё» распространяются налоговые, таможенные льготы и особый валютный режим.

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