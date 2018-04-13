Казахстан вводит безвизовый режим на трое суток для граждан Китая и Индии. Соответствующее постановление правительства опубликовано в базе нормативно-правовых актов Министерства юстиции «Адилет», передает ИА "Фергана".

Постановление вносит поправки в правила въезда и выезда иммигрантов в Казахстан от 2012 года. Теперь граждане Китая и Индии, которые следуют транзитом через аэропорты Астаны и Алма-Аты, смогут въехать в страну без виз сроком на 72 часа. При этом должно быть соблюдено условие: они должны прилететь самолетом казахстанских авиакомпаний и иметь на руках действующие билеты этих компаний.

После прилета граждане Китая и Индии будут регистрироваться пограничной службой республики в пунктах пропуска через госграницу, где им будут выданы миграционные карточки с указанием времени пересечения границы. При этом казахстанские авиакомпании должны до прибытия рейса в Алма-Ату или Астану предоставить в пограничную службу и министерство внутренних дел список граждан Китая и Индии, которые следуют транзитом.

В случае нарушения безвизового режима расходы по выезду несут выдворяемые иностранцы. Если же у них не окажется денег, выезд будет оплачивать авиакомпания, которой нарушители прилетели в Казахстан.

Режим будет действовать до 1 января 2019 года.

В прошлом году во время выставки ЭКСПО-2017 Казахстан вводил в тестовом режиме 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая. Тогда за три месяца работы выставки Казахстан посетили 4,5 тысячи китайцев.

Напомним, в 2016 году Казахстан пошел на масштабную визовую реформу и отменил визы для граждан 48 государств, включая государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития. Это практически все развитые страны мира, в том числе США. Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство этим решением, заявив, что такие вещи необходимо согласовывать в рамках ЕАЭС. Казахстан в ответ заявил, что отмена виз является правом любого суверенного государства, а в компетенцию ЕАЭС не входят вопросы, затрагивающие суверенитет его членов.

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