Россия не занимается сменой режимов, не вмешивается во внутренние дела других государств в отличие от США.

Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении посольства РФ в США по итогам выступления экс-директора ЦРУ Майкла Помпео на слушаниях в профильном комитете Сената Конгресса по утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря, передает ТАСС.

"Хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными "революциями". Подобные технологии в совершенстве освоили США, накопившие в данной сфере богатый опыт", - отмечается в документе.

В российской дипмиссии подчеркнули, что на слушаниях в комитете по иностранным делам вновь прозвучали "голословные обвинения России во вмешательстве в американские электоральные процессы". При этом в высокомерной манере "противопоставлялось то, чем занимаются США ("продвижение демократии и прав человека") и Россия ("подрыв западных демократий" и "продвижение своих кандидатов")", говорится в заявлении.

"США регулярно нарушают суверенитет других стран, вмешиваясь в их внутренние дела. Любимой тактикой американских разведывательных служб является вмешательство в избирательные процессы иностранных государств и осуществление переворотов с целью свержения неугодных режимов", - отметили в посольстве. Как подчеркивают дипломаты, "список их [США] "заслуг" и примеров "плохого поведения" по всему миру впечатляет".

По их словам, "имеются документально подтвержденные факты вмешательства США в выборы Албании, Аргентины, Бразилии, Болгарии, Великобритании, Гаити, Гайаны, Гватемалы, Греции, Доминиканской Республики, Индонезии, Исландии, Ирана, Коста-Рики, Камбоджи, Лаоса, Ливана, Малайзии, Маврикия, Мальты, Непала, Никарагуа, Панамы, Перу, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Сомали, Таиланда, Украины, Уругвая, Чили, Шри-Ланки и Ямайки".

С точки зрения Помпео, едва ли не все действия Москвы на международной арене в настоящее время направлены на то, чтобы "подорвать демократию на Западе", и Вашингтон "не может позволить", чтобы Россия реализовала свое возможное желание стать новым мировым лидером. Администрации США следует "давать отпор" российским властям "в каждом регионе" и "на каждом векторе: в сфере киберпространства, экономики", полагает Помпео.

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