В Таджикском аграрном университете Душанбе сегодня начала работу 7-я выставка-ярмарка «Российское образование: Душанбе-2018». Также ярмарка с участием ряда российских вузов пройдет в Худжанде, Бохтаре и Кулябе.

Ярмарка проводится представительством Россотрудничества в Таджикистане совместно с Минобрнауки Таджикистана при поддержке посольства РФ в Таджикистане и Минобрнауки России.

В ярмарке принимают участие более 30 российских вузов и их филиалов в Таджикистане. Мероприятие продолжится до 14 апреля.

С 10 часов утра на территории Аграрного университета было многолюдно. Сюда пришли выпускники общеобразовательных школ и вузов Таджикистана, родители выпускников. В вестибюлях трех этажей главного корпуса выставлены баннеры и стенды российских вузов.

Среди вузов, которые принимают участие в ярмарке, Российский экономический университет им. Плеханова, Казанский федеральный университет, Московский технологический университет, Московский институт электронной техники, Российский государственный геологоразведочный университет, Санкт-петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Московский университет пищевых технологий, Тихоокеанский госуниверситет и другие.

Посетители получают информацию о специальностях обучения в вузах, условиях обучения и проживания. Представители вузов консультируют выпускников по всем интересующим их вопросам, процедуре набора и условиях приема.

Илхом Рахматов, выпускник аграрного университета, хочет получить второе образование в одном из вузов России.

«В этом году я заканчиваю факультет механизации сельского хозяйства Аграрного университета по программе бакалавриата и намереваюсь по окончании продолжить обучение в одном из российских вузов по специальности машиностроение. Я побеседовал с представителями госуниверситета Комсомольска-на-Амуре, Южноуральского и Белгородского государственных аграрных университетов. Во всех трех вузах есть программа подготовки специалистов машиностроительной отрасли. Я пока еще не определился, но вот взял буклеты вузов, дома загляну на их сайты и решу, где дальше продолжить обучение», - сказал он.

Илхом Комилзода, начальник международного департамента Минобрнауки РТ говорит, что в этом году в рамках межправительственных соглашений установлено 618 квот для выпускников школ Таджикистана.

«Кроме этого в рамках двусторонних соглашений, например, между российскими вузами и Центром международных программ РТ проводится отдельный набор. Обучение в России проводится, как на бюджетной, так и на договорной основе. В 2017-18 учебный год в РФ обучается 4993 первокурсника из Таджикистана, а всего в российских вузах из Таджикистана учатся свыше 20 тыс. студентов, из этого числа свыше 20% обучается на договорной основе. В среднем годовая оплата за обучение в российском вузе составляет 150 тыс. российских рублей», - сообщил Комилзода.

Глава представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев в интервью «АП» заявил, что целью выставки-ярмарки является ознакомление выпускников школ и вузов Таджикистана с направлениями и условиями обучения в Российской Федерации.

«Ежегодно 5-7 тысяч ребят из Таджикистана едут учиться по различным специальностям в российские вузы, как на бюджетной, это примерно 70%, так и на платной основе, примерно 30%», - сказал он.

По словам собеседника, по данным Минобрнауки Таджикистана стране требуются геологи, энергетики, инженеры, но у абитуриентов наиболее востребованы медицинские и экономические направления обучения, но немало и желающих обучаться техническим специальностям. На каждый кластер по квотным местам на технические, медицинские и гуманитарные специальности было одинаковое количество абитуриентов.

«В этом году в отборочных мероприятиях приняли участие более трех тысяч человек по квотам правительства России. Если квотных мест было 618, то конкурс был 5-6 абитуриентов на одно место», - говорит глава Россотрудничества.

Во время бесед с выпускниками таджикских школ мы заметили, что некоторые в достаточной мере не владеют русским языком.

У одного из стендов мы заметили, что один из желающих поинтересовался условиями обучения. Он попытался на русском языке поинтересоваться условиями приема. Заметив это, на помощь подошел Абдулло один из волонтеров из числа таджикских студентов.

«Ребята интересуются техническими специальностями. Если они получили достаточные знания по точным предметам в школе и не очень хорошо владеют языком, то они смогут успешно учиться в российских вузах. Во многих вузах есть подготовительные отделения, где в течение года они смогут подтянуть русский язык и профильные предметы», - сказал Абдулло.

Ситора, выпускница из Явана, надеется поступить в Тольяттинский госуниверситет по специальности «дизайн», на выставку она пришла с отцом.

«Ситора мечтает стать дизайнером. Но по этому направлению большой конкурс, да и бюджетные места ограничены. Наша знакомая, и подруга Ситоры учится в этом университете и очень хорошо отзывается о нем. Кроме этого мой брат вместе с семьей давно живет и работает в Тольятти. Думаю, если дочь не пройдет по конкурсу, то надеюсь, мы осилим оплату обучения. Я интересовался обучением в других странах, и пришел к выводу, что получить качественное образование в России намного дешевле, чем где либо», - говорит отец Ситоры.

Как оказалось, абитуриенты из Таджикистана могут поступить в российский вуз на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, а также ординатуры (медицинское направление). Им доступны несколько форм обучения (очная, заочная, вечерняя и дистанционная) и большой выбор специальностей.

Судя по количеству интересующихся посетителей у стендов вузов, наиболее популярными являются центральные вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. А вот популярными направлениями обучения оказались медицина, экономика и юриспруденция.

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