«Осмони Душанбе» («Душанбинское небо») – так называется Фестиваль, который пройдет в таджикской столице в День города.

Генеральным спонсором Фестиваля выступит ведущий отечественный производитель прохладительных напитков "Оби Зулол", а его организатором стала медиа-группа «Азия-Плюс», которая проведёт это красочное мероприятие при поддержке администрации Душанбе.

Местом проведения Фестиваля станет уютный парк «Наврузгох», у водопада.

По словам организаторов, такой фестиваль проводится в таджикской столице впервые, а жителей и гостей столицы ожидает праздник для всей семьи - весёлые конкурсы и призы, национальные игры, праздничная музыка, песни о родном городе, вкусная еда и напитки.

Вход на праздник – бесплатный. Красочных воздушных змеев можно будет приобрести по доступной цене прямо на мероприятии.

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