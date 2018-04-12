Нам требуются:

Заместитель директора Службы маркетинга

Нам нужен креативный человек, обладающий знанием рынка, опытом работы в рекламе и желанием зарабатывать больше – для компании и для себя! В нашей дружной команде надо будет включать свой мозг, креатив и драйв. Ты должен уметь создавать привлекательные коммерческие предложения, придумывать интересные ивенты и сногсшибательные рекламные кампании по продвижению идей, товаров и услуг наших многочисленных клиентов.

Если это все тебя заинтересовало, то бери свой позитив и креатив и скорее давай к нам. Творческая атмосфера и высокая зарплата уже ждут тебя!

Требования:

- Опыт работы в маркетинге и рекламе, в интернет-маркетинге, опыт активных продаж, опыт привлечения новых клиентов;

- Опытный пользователь ПК - MS Office, Интернет (умение работы с графическими редакторами - это плюс!);

- Личные качества: инициативность, системность мышления, ответственность, доброжелательность, коммуникабельность.

Обязанности:

- Разработка коммерческих предложений, планирование и проведение рекламных кампаний и ивентов, подготовка презентаций;

- Развитие клиентской базы (ведение имеющихся клиентов и активный поиск новых);

- Ведение переговоров, заключение договоров, выстраивание долгосрочных партнёрских отношений.

Менеджер социальных сетей

Мы ищем талантливого человека, который знает и любит социальные сети (FB, Instagram, OK, VK, Twitter), имеет опыт и реальные кейсы работы в социальных сетях.

Требования:

- Опыт работы по направлению не менее 2 лет. Опыт работы в СМИ приветствуется

- Грамотный русский язык, знание таджикского приветствуется

- Опыт работы с Яндекс.Метрикой и Google Analytics

- Креативность и творческий подход

- Опыт работы с Photoshop

Обязанности:

- Продвижение и раскрутка аккаунта в соцсетях

- Работа с блогерами

- Реклама в сообществах

- Привлечение целевой аудитории

- Разработка новых идей для продвижения

- Комплексное ведение рекламных кампаний в соцcетях: VK, OK, Facebook, Instagram (ежедневное графическое и текстовое наполнение, вовлеченность и поддержание активности и т.д.).

- Таргетированная реклама, медийная и контекстная реклама, реклама в сообществах.

- Ведение групп компании в соцсетях, привлечение новых читателей через соцсети.

Условия:

- Оформление по ТК;

- Заработная плата по результатам собеседования (оплачивается без задержек);

- Свободный стиль одежды;

- Дружная команда.

Заинтересованные лица могут прислать свое резюме на адрес office@asiaplus.tj. В теме письма необходимо указать “Вакансия”

Фоторедактор

Нам нужен ваш профессионализм, умение работать в программах фото-редакторах, ваше желание развиваться и придумывать интересные идеи для наших фотоисторий.

Обязанности:

- Обработка готовых фотоматериалов в фоторедакторах

- Съемки с мест событий

- Подбор фотоматериалов к контенту (газета, сайт, видео)

- Умение оценивать качество поступающих иллюстративных материалов и их коррекция при необходимости

- Проверка и обработка текстовых данных (внесение в базу)

- Работа с архивом фотографий, фотобанками.

Требования:

- На этой позиции нам нужен специалист с творческим мышлением, хорошим художественным вкусом.

- Мы приветствуем смелые идеи и новации

- Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.

- Навыки работы в фоторедакторах. Опыт в создании инфографик приветствуется

- Умение качественно работать с фототехникой и его программным обеспечением.

- Наличие портфолио

Условия:

- Оформление по ТК;

- Заработная плата по результатам собеседования (оплачивается без задержек);

- Дружная команда.

Заинтересованные лица могут прислать свое резюме на адрес newspaper@asiaplus.tj. В теме письма необходимо указать “Вакансия”