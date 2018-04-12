В городе Кундуз на севере Афганистана местные жители установили так называемый «шатер мира». «Шатры мира» появились уже во многих крупных городах страны. Таким образом афганцы пытаются добиться от правительства и талибов начала мирных переговоров, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на Pajhwok.

Среди тех, кто участвовал в установке «шатра мира» — местные старейшины, молодежь и гражданские активисты. По словам одного из них, Гулама Хайдара Хайдара (Ghulam Haidar Haidar), у участников акции нет никакой политической повестки. «У нас только одно требование — чтобы [скорее] наступил мир», — сказал Хайдар.

Другой участник по имени Абдул Гафур (Abdul Ghafoor) говорит, что гражданское население провинции Кундуз страдает от ежедневных боев, которые происходят между талибами и правительственными силами. «Мы хотим, чтобы «Талибан» и правительство прекратили убивать простых людей и разрушать нашу страну», — отметил он.

Шатер был поставлен в знак солидарности с участниками подобных акций, которые проходят в настоящее время в административных центрах провинций Гильменд, Кабул, Забуль, Газни, Пактия, Хост, Нимроз, Фарах, Кунар и Герат. Единственное требование участников акций — скорейшее начало мирных переговоров между правительством и талибами.

Первый «шатер мира» был установлен молодыми жителями провинции Гильменд в административном центре региона городе Лашкаргах 25 марта. Они раскинули его на месте, где двумя днями ранее талибы взорвали бомбу, в результате чего погибли 16 мирных жителей и еще 55 получили ранения.

Один из организаторов первого шатра Каис Хашими (Qais Hashimi) рассказал, что никто из его родственников не погиб при теракте, но он просто хочет прекращения войны. «Мама дала мне деньги на установку шатра. Я также привел двух своих сыновей, которым меньше восьми лет. Мы будем продолжать наш сидячий протест за мир до тех пор, пока он не наступит», — сказал Хашими.

Позже к акции присоединились местные старейшины, представители регионального совета и женщины. Подобные «шатры мира» стали появляться в других провинциях, где активно идут боевые действия между талибами и правительством. Некоторые участники акции проводят дни и ночи в шатре, другие заходят лишь на время.

Ранее президент Афганистана Афшраф Гани заявлял о готовности начать мирные переговоры с движением «Талибан» без предварительных условий. Однако, по словам бывшего официального представителя талибов в Пакистане муллы Абдула Салама Заифа (Mullah Abdul Salam Zaeef), талибы хотят вести прямые переговоры с США. Именно вывод иностранных войск, как они считают, может стать реальным прологом для прекращения войны в Афганистане.

«До сих пор талибы считают кабульское правительство нелегитимным. Во-вторых, талибы хотят освободить Афганистан от [иностранных] оккупационных сил. Они хотят установить исламское правительство в Афганистане», — сказал Заиф.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus