Участники учебных курсов JICA по транспорту провели семинар по определению приоритетов деятельности, направленной на применение опыта Японии в Таджикистане. Главная цель семинара заключалась в обсуждении идей и предложений участников курсов относительно развития транспорта и логистики в Таджикистане.

В семинаре приняли участие заместитель министра транспорта РТ Шерали Ганджалзода, глава представительства JICA в Таджикистане Хидеки Танабе, сотрудники Минтранса и JICA.

В своей вступительной речи Шерали Ганджалзода отметил, что Таджикистан и Япония имеют богатый опыт сотрудничества по улучшению транспортной инфраструктуры, а также подготовке кадров. При этом он подчеркнул важность отслеживания деятельности специалистов, которые прошли обучение в Японии по линии учебных программ JICA.

Хидеки Танабе выразил надежду, что специалисты, прошедшие обучение в Японии, будут применять свои знания и опыт в реализации стратегических целей РТ, отраженных в Национальной стратегии развития до 2030 года.

Далее были прослушаны доклады специалистов министерства транспорта и его подразделений в Раштском и Гиссарском регионах. Выступления были на такие темы, как инвентаризация мостов с целью улучшения их содержания, внедрение системы мониторинга пассажирского транспорта в городе Душанбе, реконструкция и оснащение мастерских для ремонта механизмов и оборудований, лесопосадочное насаждение для предотвращения или смягчения последствий лавин на дорогах.

В конце семинара было отмечено, что Минтранспорта и JICA необходимо продолжать прилагать усилия для развития транспортной отрасли логистики, в частности повышать потенциал соответствующих специалистов по вопросам развития транспортной инфраструктуры, содержание дорожных активов и т.д.

В частности было подчеркнуто важность организации учебных курсов по вопросам политики и управления в транспорте.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японию с целью получения знаний и опыта по качественному государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой тренинг – курсы, превысило более 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 34 проекта на общую сумму более 345 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 263 млн. долларов грантовой помощи), из которых 12 проектов являются действующими.

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