В одном из подъездов четырехэтажного дома в 4-м микрорайоне города Турсунзаде лежит раненая дворняжка. В нее два дня назад стреляли.

У собаки раненый глаз, она еле поднимает голову, жильцы дома думают, что там застряла пуля.

«Когда начали отстрел, дети еще играли во дворе. Один из стрелков попал в бетон, искры полетели во все стороны. Дети в испуге побежали в подъезд. Шарик, ища помощь, бросилась за ними. Но следующая пуля попала ему в глаз, и он упал в лоток», - рассказывает девочка, которая была свидетельницей случившегося.

Стрелки хотели добить собаку, но жильцы дома №10, прибежавшие на звук выстрела, заступились за животное и уговорили оставить Шарика в покое. Женщины быстро обработали рану, дали собаке сладкий чай. Укутав в одеяло, оставили ночевать в огороде. Сейчас за ним ухаживают две девочки. Жильцы собираются построить конуру, но сотрудники ЖЭУ, которое рядом, просят «убрать» собаку.

«Ветеринарная служба отказалась помочь, говорят, у нее нет документов, - рассказала одна из жительниц дома. - Шарик нуждается в экстренной помощи, нужно вытащить застрявшую в голове пулю. В противном случае она умрет».

По словам жильцов, бездомная собака появилась у них два года назад. Дети покормили ее, и она осталась жить во дворе. Все привыкли к ней, назвали ее Шариком. Она каждый день провожала детей от дома до школы, вечером их встречала. Понимала приказы на трех языках – таджикском, русском узбекском и охотно выполняла их на радость детворы. Недавно она ощетинилась, но теперь из восьми щенят остались два – троих украли, троих жильцы отдали в хорошие руки.

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В последнее время жители Турсунзаде часто жаловались на бродячих собак. Их завелось в городе так много, что стали нападать на людей и пугать прохожих. И их стали отстреливать.

«Но стрелки не имели право стрелять собак раньше 12 часов ночи. И убивать не всех собак подряд. И это дело поручить профессионалам, так как часто они не достреливают собак в целях экономии пуль, а раненых животных обрекают на мучительную смерть», - говорят жильцы.

Как достучаться до властей?

Тема отстрела бездомных животных обсуждается не в первый раз.

Жители Душанбе несколько раз обращалось к руководству города с просьбой остановить негуманное уничтожение животных на улицах города.

Мэрия Душанбе откликнулась на обращение, председатель города поручил соответствующим структурам, в том числе коммунальным службам города, рассмотреть в кратчайшие сроки вопрос и пути его решения. Столичные власти также поблагодарили жителей за гражданскую инициативу, сообщили, что возле территории рынка «Корвон» будет выделено 6 соток земли для строительства приюта для животных.

А пока приюта нет, проводить расправы над животными в черте города категорически запрещено. Согласно протоколу санитарной и ветеринарной служб, специальные подразделения должны отлавливать бездомных животных, помещать их в клетки при ДЭУ, содержать там в течение 5 дней, в случае если за животным никто не обратится, отвозить на городскую свалку.

Здесь животных должны держать еще 10 дней, если никто за ними не приедет, производить отстрел, после чего трупы сбрасывать в ямы «Беккари» - сооружения из влаго-термостойкого материала для обеззараживания трупов животных, врытые в землю.

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