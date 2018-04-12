В типографии Общественного Фонда «Центр поддержки СМИ» в Бишкеке печатаются газеты Ассамблеи народов Кыргызстана. Главное их отличие от других СМИ, безусловно, их направленность - освещение жизни своих диаспор.

Вот уже десять лет, как таджики соседней республики имеют возможность читать периодику на своем родном языке.

В 10-ю годовщину образования единственной таджикоязычной газеты в Кыргызстане - «Паёми Ала-Тоо («Вестник Ала-Тоо») мы решили побеседовать с вице-президентом Общественного объединения таджиков Кыргызской Республики, главным редактором этой газеты Кодиршо Мурувватовым.

- «Паёми Ала-Тоо», несомненно, национальная газета. Чувствуется, как вы поддерживаете дух таджикского национального издания. Что, на ваш взгляд, остается самым ценным в вашей газете?

- В Кыргызстане проживает более 55 тысяч таджиков, и они в основном расселены по южным областям республики. Наша газета выходит уже 10 лет, и за это время мы почувствовали, насколько таджики Кыргызстана привыкли к изданию. Нашими читателями, да и главной целью нашего издания являются школьники таджикских классов республики, и они с интересом рассказывают на страницах «Паёми Ала-Тоо» о своих мечтах и планах на будущее.

- Какие приоритеты являются основными для вашей газеты?

- Как я отметил, что и отражено в Уставе Общественного объединения таджиков Кыргызской Республики, приоритетом нашей организации является сохранение таджикского языка и культуры предков на благодатной земле Манаса, функционирования таджикских школ, перевод и издание учебников и пособий для нужд преподавателей и учеников таджикских классов. В этом деле «Паёми Ала-Тоо» работает постоянно, и на своих страницах освещает деятельность активистов общества в деле восстановления таджикских классов, которые были закрыты в недавнем прошлом по разным причинам и предлогам.

- Поддерживаете ли вы контакты, и, возможно, проводите какие-то совместные акции с таджикскими газетами, выходящими на просторе бывшего Союза, а также дальнего зарубежья?

- До настоящего временны мы не контактировали непосредственно с таджикскими изданиями, но часто перепечатываем материалы некоторых изданий Таджикистана, касающиеся традиции и обычаев предков, или рассказывающие о празднике Навруз.

- Какой сейчас тираж газеты «Паёми Ала-Тоо». Как распространяется ваша газета?

- «Паёми Ала –Тоо» выходит один раз в месяц тиражом от 2 до 4 тысяч экземпляров, и распространяется во всех местах компактного проживания таджиков. Несколько номеров отправляем в Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. До читателя мы газету доставляем через таксистов, курсирующих по маршруту Бишкек – южные области республики.

- Сколько сотрудников работает в редакции? Имеет ли ваша газета консультантов, которые помогают в подготовке материалов на национальные темы?

- В данный момент работаю я один, а в корректуре мне помогает Истода Турсунова - активистка общественного объединения таджиков. Я работаю чисто на собственном энтузиазме и являюсь главным редактором на общественных началах и не получаю зарплату. Потому что газету мы распространяем бесплатно и только благодаря материальной поддержки Равшанбека Сабирова, президента нашего общества, и нескольких членов объединения газета выходит в свет. До настоящего времени мы выпустили 39 номеров газеты. К примеру, в редакции газеты «Иттипак» (Содружество) объединения уйгуров Кыргызстана трудятся постоянно более 5 человек. Таким же образом раз в месяц выходит газета дунганов, проживающих в Кыргызстане.

- Каждый новый главный редактор приносит что-то свое: кто-то меняет дизайн газеты, кто-то - содержание, другие борются за тираж. Что, на ваш взгляд, остается самым ценным в сегодняшней «Паёми Ала-Тоо», и что вам кажется нужным изменить и добавить от себя?

- Вы знаете, когда мы только учредили «Паеми Ала –Тоо» по моему предложению в качестве лозунга издания было выбрано изречение нашего великого предка Джалалиддина Руми: «Соединение (близость) сердец, лучше чем единство языка» (« Хамдили аз хамзабони бехтар аст»).

Следуя заветам прославленного сородича, мы стараемся писать только о хорошем, о том, что может сблизить жителей нашей прекрасной страны. Ведь, опять же скажу словами великого Руми: «Мы пришли, чтобы соединить, а не для разъединения».

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