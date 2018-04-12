Российский рубль по отношению к таджикской валюте с начала этой недели обесценился почти на 10,5 процентов. Связано это, в первую очередь, с обвалом курса рубля из-за введения очередных санкций США в отношении России.

Согласно данным Национального банка Таджикистана, сегодня, 12 апреля, официальный курс 1 рубля составляет 0,1364 сомони. В понедельник это соотношение составляло 1 рубль - 0,1523 сомони.

То есть, рубль за трое суток по отношению к сомони обесценился почти на 10,5 процентов.

В России с начала недели курс рубля к доллару и евро обвалился до минимума за два года. Падение обусловлено эмоциональной реакцией инвесторов на риски от американских санкций. Продолжения обвала не будет, если не вмешается геополитика, считают эксперты РБК.

Издание отмечает, что российский фондовый рынок после обвального понедельника во вторник, 10 апреля, демонстрировал более спокойную динамику — индекс Мосбиржи перешел к росту в рамках коррекции.

Но возможный масштаб последствий от ужесточения американских санкций и ухудшения отношений между Россией и Западом осознали инвесторы на валютном рынке. В результате доллар США, на закрытии торгов 9 апреля стоивший 60,3 руб., утром 10-го вырос до 63 руб. (максимум с декабря 2016 года), а евро с 74,26 руб. — выше 78 руб. (такого не было с апреля 2016 года).

По состоянию на вечер среды курс евро в России составлял 77,74 руб. (+3,04 руб.), курс доллара — 63,00 руб. (+2,34 руб.).

Предыдущие падения курса рубля к валютам, например в апреле 2016 года, происходили в основном на фоне резкого снижения нефтяных котировок.

Сейчас рубль падает, несмотря на растущие цены на нефть: сегодня цены на нефть марки Brent выросли на 3%, до $70,72.

Четыре причины обвала

Портал The Bell приводит основные причины обвала рубля:

«Нерастраченные эмоции». Рынок продолжает реагировать на санкции США. Они отличаются от предыдущих, потому что направлены против конкретного бизнеса, а не конкретных людей, очевидно связанных с российской верхушкой.

Эффект замкнутого круга. Вчерашнее ослабление рубля так испугало инвесторов, что они стали распродавать рубли и выходить из российских активов — это видно по динамике торгов на фондовом и долговом рынках, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Опасение новых санкций. Рынок «вспомнил» о внесенном в Конгресс 5 апреля законопроекте о новых санкциях против России по делу Скрипаля — он предполагает запрет на покупку новых выпусков российского госдолга. Вероятность его принятия не так высока, но инвесторам этого хватило.

Молчание ЦБ. Инвесторы разочарованы комментариями Эльвиры Набиуллиной, заявившей, что она не видит в обвале рынка рисков для финансовой стабильности и повода для вмешательства ЦБ. Ситуация такова, что участие ЦБ может понадобиться, и бизнес надеялся, что Набиуллина обозначит хотя бы какие-то меры поддержки рынка. Впрочем, позже заместитель Набиуллиной Сергей Швецов допустил возможность валютных интервенций для стабилизации курса, но рублю это уже не помогло.

Что дальше

Опрошенные The Bell аналитики видят два сценария: базовый — если ничего нового не произойдет, и шоковый — если произойдет обострение ситуации в Сирии (из всех шоковых сценариев этот наиболее вероятен), США объявят о новых санкциях, рухнут нефтяные котировки (до этого, наоборот, пока далеко).

Базовый сценарий. Рынок в течение нескольких дней постепенно успокаивается, рубль возвращается в диапазон 59-62 руб./$. В последнее время коридор был немного ниже: 56-59 руб./$. Чем быстрее власти заверят инвесторов, что все под контролем и потрясений не будет, тем раньше это произойдет. Интересно, что такой же прогноз давали россияне, опрошенные ВЦИОМ еще до обвала. 52% респондентов заявили, что в ближайшие три месяца доллар будет стоить 61 руб. (известно, что людям всегда свойственно прогнозировать курс немного хуже текущего).

Шоковый сценарий. При шоковом сценарии рынок продолжает падать, рубль уходит в диапазон 65-70 руб./$. Точно предсказать глубину падения и вероятность событий, которые к этому приведут, невозможно.

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