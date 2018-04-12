Масштабная акция от Tcell «Авиабилет в Россию» завершилась! Акция продолжалась 90 дней, начиная с 8 января. Ежедневно, один из участников акции получал возможность отправиться в любой город России – совершенно бесплатно.

За период акции, 90 человек получили билеты. У каждого победителя своя уникальная история. Билет в Россию от Tcell помог некоторым навестить близких и любимых людей, с которыми они долгое время не виделись. Некоторые победители отправились в путешествие: погулять по Красной Площади в Москве или полюбоваться Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Некоторые поехали в деловую поездку, на работу. В любом случае, выигрыш билета от Tcell помог им существенно сократить расходы на перелет. А для тех победителей, кто не был готов отправится в путешествие, Tcell предоставил возможность обрадовать родственников, друзей или знакомых, переоформив билет на них.

География акции охватила весь Таджикистан: победители получали свои билеты в Худжанде, Курган-Тюбе, Хороге, Истаравшане, Кулябе, Турсунзаде, Душанбе и в других городах и районах Таджикистана. Самое большое количество участников акции приходится на Душанбе и Худжанд, самые активные районы - Б.Гафуров, Исфара, Канибадам, Пенджикент, Яван.

На сегодняшний день, из 90 победителей, 74 уже вылетели, а 16 еще ждут даты своего перелета. Победители розыгрыша сами выбирали для поездки любой город России, куда есть прямые рейсы компании Somon Air. Самым популярным местом назначения для победителей стала Москва. Другие направления, которые были выбраны победителями: Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск.

«Мы понимаем, что наша страна тесно связана с Россией – там учатся, живут и работают многие из наших соотечественников. Их родные и друзья часто не имеют возможности совершить перелет, чтобы увидеться со своими близкими. В этом и заключается основная идея акции – дать возможность людям встретиться, объединить и сблизить людей, несмотря на расстояние и границы. Это именно то, что очень просто с мобильной связью, а с акцией «Авиабилет в Россию от Tcell» - и в реальности», - отмечают в компании.

Механизм проведения акции был крайне простой: желающему принять участие абоненту Tcell нужно было лишь приобрести «Пакет 5 минут в Россию», стоимостью всего 6 сомони. После активации пакета, абоненту в SMS уведомлении отправлялось оповещение об участии в акции и присвоении индивидуального 8-мизначный ID-кода. Каждый ID участвовал в розыгрыше билетов, который проходил ежедневно в главном офисе компании – Tcell Plaza в Душанбе и транслировался в прямом эфире радиостанции Ватан с 8:40 до 9:10. Победителей розыгрыша уведомляли сразу, приятным и неожиданным звонком из прямого эфира радио «Ватан». ____________

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.