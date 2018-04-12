Федерация футбола Таджикистана и Ассоциация футбола Узбекистана договорились о сотрудничестве и партнерстве между двумя национальными федерациями.

Президент Олимпийского комитета Узбекистана, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов с рабочим визитом посетил Душанбе, где провел встречи с руководством Национального олимпийского комитета Таджикистана и Федерацией футбола Таджикистана, сообщает пресс-служба ФФТ.

Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали в среду провел рабочую встречу с первым вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана Умидом Ахмаджановым.

Стороны обсудили ряд важных вопросов и договорились о постоянном сотрудничестве между двумя национальными футбольными федерациями.

Рустам Эмомали и Умид Ахмаджанов обменялись памятными подарками и вымпелами. ФФТ

Руководители ФФТ и АФУ обсудили планы о проведении товарищеских матчей между различными сборными командами Таджикистана и Узбекистана, а также достигли договоренности о сотрудничестве в области женского, юношеского и массового футбола, в сфере маркетинга, спортивной медицины, научно-технического обеспечения, образования, судейства и других направлений.

В рамках своего визита в Душанбе Умид Ахмаджанов, который также является президентом Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации, посетил матч группового этапа Кубка АФК-2018 между клубами «Истиклол» (Таджикистан) и «Алай» (Кыргызстан), который прошел в среду, 11 апреля, на Центральном стадионе Гиссара и завершился победой чемпиона Таджикистана – 1:0.

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