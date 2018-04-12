Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» 11 апреля одержал минимальную победу над ошским «Алаем» в рамках третьего тура группового этапа Кубка АФК-2018.

Матч, проходивший на Центральном стадионе Гиссара, закончился со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте был реализован Фатхулло Фатхуллоевым с одиннадцатиметровой отметки, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Эта победа позволила таджикскому клубу возглавить группу D в Центральной зоне. Теперь в активе «Истиклола» семь очков.

В другом матче туркменские команды «Ахал» и «Алтын Асыр» сыграли вничью 0:0.

Таким образом, расклад в группе D после трех туров такой: на первом месте с семью очками «Истиклол», на второй строчке «Алтын Асыр» с пятью баллами, на третьей позиции «Ахал» с четырьмя очками, на последнем месте «Алай» с нулем в графе «очки».

Матчи четвертого тура Кубка АФК пройдут 25 апреля. «Истиклол» отправится в гости к «Алаю», а «Алтын Асыр» примет «Ахал».

Групповой этап Кубка АФК-2018 в Центральной зоне начался 7 марта, а завершится 16 мая. В следующую стадию турнира выйдет только победитель группы. После завершения группового раунда будут сыграны интерзональные полуфиналы и финалы, а затем уже главный, финальный поединок, который будет сыгран 27 октября.

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