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Мэр Душанбе Рустам Эмомали 11 апреля ознакомился с проектом строительства дома бракосочетания «Касри Бахт» (Дворец Счастья), который будет возведен в районе столичного «Наврузгоха», сообщает пресс-служба мэра.

Проект вышеназванного двухэтажного объекта подготовлен ООО «ДжЭм Парнерхо» и возводится на территории свыше 19 тысяч квадратных метров.

Рустам Эмомали дал старт строительству "Дворца Счастья" Фото мэрии Душанбе

Современный Дворец бракосочетания будет построен в течение года мэрией Душанбе совместно с Минюстом Таджикистана.

Вчера мэр столицы и руководство Госкомитета национальной безопасности Таджикистана открыли в 43-м микрорайоне города спортивно-культурный центр.

После сдачи объекта, который возвели строители пограничных войск ГКНБ, собравшимся детям были розданы сладости от имени мэра Душанбе.

В настоящее время Дом бракосочетания Душанбе, он же центральный ЗАГС, размещен в небольшом одноэтажном здании в столичном комплексе «Наврузгох». Переехал он сюда год назад. До переезда, более 10 лет, Дом бракосочетания Душанбе располагался в Столичном деловом центре, напротив Таджикско-Российского (Славянского) университета.

В январе мэр подписал решение о переименовании Делового центра в Центр молодежи. И распорядился убрать из него Дом бракосочетания.

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