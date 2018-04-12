АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

- В Худжанде при содействии ОБСЕ в рамках реформы милиции состоится встреча представителей МВД с заинтересованными гражданами и представителями юридических лиц, НПО и общественных организаций. Место проведения: УМВД Худжанда, начало в 11:30.

- В Таджикском аграрном университете в Душанбе в 10:00 откроет двери седьмая международная выставка-ярмарка «Российское образование: Душанбе-2018. В этом году в ярмарке примут участие 35 образовательных учреждений из России.

- В Таджикском государственном театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится «Вечер французской музыки». Начало в 18:00. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 АПРЕЛЯ

1961 - День космонавтики.

1941 - Открытие первой таджикской декады искусств в Москве.

2017 - В столицу поступили 40 новых пассажирских автобусов, закупленных мэрией в Турции. Каждый новый автобус для Душанбе обошелся в 85 тысяч евро;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 АПРЕЛЯ

1907 – Родился ученый-литературовед профессор Шарифджон Хусейнзаде.

1912 – Родился ученый-историк академик Баходур Искандаров.

1935 – Родился писатель, журналист, государственный деятель Ибод Файзуллаев.

1939 – Родился профессор Чумъа Шарифов.

1949 – Родился журналист Мирзои Фируз.

1950 – Родился писатель журналист, заслуженный работник культуры Мухтарам Хотам.

1969 – Родился журналист Мухаммад Эгамзод.

1972 – Родился заслуженный певец Таджикистана Бахтиёр Иброхимов.

1985 – Родился пианист Хиромон Расули.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 11-16 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью -4+1, днем 14-19 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 13-15 тепла.