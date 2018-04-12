Парк «Дружба народов» был создан в 1972 году, его общая площадь составляет 30 га.

Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали ознакомились сегодня с ходом работ по благоустройству и реконструкции парка культуры и отдыха «Дружба народов». Работы по благоустройству и реконструкции парка проводятся под контролем Исполнительного органа государственной власти Хатлонской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, около 90 рабочих занято работами по уходу за садом и благоустройству.

К этому дню центральные и внутренние аллеи вымощены декоративными плитами, озеленена площадь в 4,2 га. Для сохранения зелени были смонтированы 3200 леек.

Сообщается, что также на площади в 10 тыс. 880 квадратных метров выполнены работы по укладке камней на берегу речки, расположенной внутри сада, установлены 160 скамеек, 500 фонарейвысажены 35 тыс. декоративных и сезонных цветов.

Кроме того, по поручению Эмомали Рахмона, с целью улучшения климата и привлекательности парка, здесь высажено 6468 различных деревьев: 276 крымских сосен, 7 лип, 4 каштана, 298 кипарисов, 32 дуба, 49 клёнов, 5 пихт, 5 орешников, 24 кипарисовые сосны, 129 катальп, 45 кустов сирени, 22 барбариса и 47 кактусов.

Пресс-служба президента РТ 1 /5

На площади в 2,31 га парка Налоговый комитет сейчас строит 4 малых стадиона для занятия футболом, теннисом и игровую площадку для детей.

По обе стороны входов в парк будут созданы места для парковки 500 автомашин.

Здесь же главе государства представили проект строительства роллердрома.

Роллердром будет возведён на площади почти в 1 га, на двух его этажах будут построены площадки для катания на роликах, помещения для компьютерных игр, магазин для продажи спортивной формы и кафе.

Роллердром будет построен отечественными предпринимателями на сумму 2 млн сомони, а в ходе строительства 50 местных жителей будут обеспечены работой и хорошей заработной платой, отмечает президентская пресс-служба.

Президент поручил построить на территории парка амфитеатр на 1500 мест.

Эмомали Рахмон поручил руководству города Душанбе и других государственных структур впредь уделять постоянное внимание уходу за парками культуры и отдыха, чтобы они служили населению как можно дольше, подчеркивает пресс-служба главы государства.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus