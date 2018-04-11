Церемония вступления Владимира Путина в должность президента на новый срок пройдет 7 мая, сообщает Интерфакс.

В среду, выступая в Госдуме с ежегодным докладом о работе кабинета министров, премьер Дмитрий Медведев сказал, что этот отчет станет последним для нынешнего состава правительства, поскольку 7 мая после вступления в должность президента в соответствии с конституцией правительство сложит свои полномочия.

"Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции", - сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

После президентских выборов Путин заявлял, не намерен до инаугурации производить изменения в составе правительства.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Медведев, Путин заявил: "Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я уже сказал: я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов".

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта, явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. 23 марта Центризбирком признал прошедшие выборы президента России состоявшимися и действительными.



Этот срок станет для Путина четвертым. До этого он занимал пост президента с 2000 по 2008 год. После этого четыре года работал в должности премьера. После выборов 2008 года он вновь возглавил страну.