Tajik government has granted licenses to develop of two gold deposits in the country to Chinese electrical manufacturing group -- Tebian Electric Apparatus Stock Company Limited (TBEA). The licenses have reportedly been offered in exchange for construction of a new combined heat and power (CHP) plant in Dushanbe.

