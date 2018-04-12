В неплодородных участках предлагается выращивание картофеля и других овощей в мешках.

Таджикские ученые предлагают инновационные методы выращивания сельскохозяйственных культур, которые помогут местным дехканам получить высокие урожаи в условиях изменения климата.

На опытном участке «Ромит» Вахдатского района на высоте 1 200 метров над уровнем моря в настоящий момент проводится эксперимент по выращиванию некоторых сельхозкультур под пленкой.

Главный научный сотрудник Института ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан, доктор сельскохозяйственных наук Курбонали Партоев отметил «АП» преимущества выращивания картофеля и других овощей под пленкой.

Под пленкой растения чувствуют себя в безопасности – им не страшны град и ливень, вредители, сорняки… Asia-Plus

«Прежде всего, - отмечает он, - это - водосберегающая технология. Для полива используется как минимум в три раза меньше воды, чем в традиционном земледелии. Кроме того, новый инновационный метод предотвращает эрозию почвы, так как при орошении не смывается плодородный слой земельного участка».

Он рассказал, что под пленку минеральные удобрения подаются в виде раствора, что экономично, эффективно и легко усваивается почвой.

Укрывной материал защищает растения от сильных осадков и заморозков, а также от насекомых-вредителей. Нет необходимости разрыхления почвы и прополки участка, а это экономия расходов на технику и топлива, отмечает ученый.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Дангаринского государственного университета Бахтиёр Расулов сообщил «АП», что в Дангаринском районе в хозяйстве «Асадулло» уже внедрили это новшество.

В прошлом году в этом хозяйстве для эксперимента посадили картофель на двух площадях размером по 0,5 га каждая, в одной из них рос картофель под пленкой, в другой - традиционным способом.

Результаты оказались в пользу инновационного метода: с участка под пленкой получили 10 тонн, а с открытого поля – 5 тонн.

Картофельное поле под пленочным укрытием Asia-Plus

«Это очень эффективный и рациональный способ выращивания сельхозкультур, - говорит Расулов. – Если использовать этот метод, можно не только повысить урожайность, но и минимизировать расходы. Например, пленку можно использовать, как минимум, два раза».

В настоящее время Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН Таджикистана совместно с фермерами и госхозяйствами внедряет в практику выращивание под пленкой таких агрокультур, как хлопок, томаты, огурец, топинамбур и других.

Как говорят специалисты, есть несколько способов выращивания сельхозрастений под укрытием. В случае применения капельного орошения, шланги с отверстиями проводятся по грядкам, затем сеются семена и сверху укрываются пленочным материалом.

Капельное орошение даст возможность экономить воду путем регулирования процесса полива. Под пленкой овощи созревают на 8-10 дней раньше, чем на открытом поле.

В случае применения капельного орошения шланги с отверстиями проводятся по грядкам, затем сеются семена и сверху укрываются пленочным материалом Asia-Plus

Ученые также предлагают выращивать на неплодородных участках картофель и другие овощи... в мешках.

«Но это требует хороших знаний технологии выращивания, - отмечает Курбонали Партоев. – Ведь чтобы получить хороший урожай, нужно создать для растений условия, максимально приближенные к естественным».

По словам ученого, выращивание картофеля в мешках имеет массу преимуществ. Например, можно расположить такую картофельную плантацию в удобном для хозяина месте.

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Следует отметить, что в экспериментах принимают участие и китайские ученые - согласно договору о научном сотрудничестве между АН РТ и «Научно-исследовательским Центром экологии и окружающей среды Центральной Азии» Китая.

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