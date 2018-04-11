Киргизский парламент большинством голосов поддержал предложение об отставке генерального прокурора Индиры Джолдубаевой, внесенное накануне президентом республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает агентство «24.kg».

В представлении Жээнбекова говорилось, что Джолдубаева не справляется с антикоррупционной работой. Накануне, 10 апреля, представление рассмотрел комитет по конституционному законодательству и дал свое согласие на отставку.

В среду, 11 апреля, в день рождения Джолдубаевой (ей исполнилось 39 лет), за ее отставку проголосовали 105 депутатов Жогорку Кенеша (парламента), против оказались только двое, всего было зарегистрировано 110 парламентариев. Согласно Конституции Киргизии, президент освобождает генпрокурора от должности с согласия не менее половины депутатов, для ее отставки нужен был по крайней мере 61 голос.

Как отмечает Kaktus Media, самой Джолдубаевой в парламенте не было. Доклад о представлении сделал руководитель аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев, который объявил, что прокуратура превратилась в орган, где нарушаются права граждан, не выполняются поручения президента и плохо координируется работа.

Депутат парламента Исхак Масалиев от «Онугуу-Прогресс», поддержавший решение президента, напомнил, что впервые в истории республики генпрокурор уходит в отставку таким образом. Он предложил перепроверить все закрытые и приостановленные дела, а также «неправильно возбужденные» уголовные дела за 10 лет.

Мыктыбек Абдылдаев из фракции «Бир Бол», занимавший должность генпрокурора республики с 2002 по 2005 год, заявил, что Координационный совет по противодействию коррупции, который возглавляет Джолдубаева, не работал, а лишь занимался улучшением своей статистики. Причина плохой работы прокуратуры, по мнению Абдылдаева, в том, что у органов прокуратуры с одобрения Жогорку Кенеша отобрали функции проведения расследования, и это решение необходимо пересмотреть.

Джолдубаева была утверждена на пост генпрокурора при прежнем президенте Алмазбеке Атамбаеве. Предложение о ее отставке поступило после увольнений ряда высокопоставленных руководителей силовых структур, также назначенных еще Атамбаевым.

7 апреля Жээнбеков уволил главу Госкомитета нацбезопасности Абдила Сегизбаева, а также двух его заместителей. Эти кадровые решения дали СМИ повод говорить о разногласиях и конфликте экс-президента Атамбаева с президентом Жээнбековым, передает ИА "Фергана".

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