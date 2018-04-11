Сотрудники ведущих СМИ Худжанда протестировали скорость и качество мобильного интернета компании «МегаФон Таджикистан» в районе Деваштич. В маршрут поездки также вошел один из отдаленных джамоатов – Исмоил Сомони.

Как показали измерения, во время движения транспорта и на остановках скорость мобильной передачи данных в сети «МегаФон Таджикистан» составила от 8 до 15 Мбит/с.

Для джамоатов Таджикистана это отличный результат: такая скорость вполне комфортна для просмотра сайтов или онлайн-прослушивания музыки, и в условиях отсутствия проводного доступа мобильный интернет будет хорошим помощником и в учебе, и в развлечениях.

Во время поездки технические специалисты компании показали представителям СМИ инновационную базовую станцию – журналисты увидели, как работают системы ее энергообеспечения, кондиционирования и безопасности.

Для большей наглядности инженеры «МегаФон Таджикистана» произвели искусственное отключение внешнего электропитания. Благодаря наличию резервных источников энергии базовая станция продолжала работать, а скорость интернет-доступа оставалась на прежнем уровне. Такой «запас надежности» компания обеспечивает на всех базовых станциях.

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«Хорошая скорость мобильного интернета – вот что нужно современному журналисту для поиска материалов к статье или подготовки телесюжетов. Специалисты компании «МегаФон Таджикистан» продемонстрировали, насколько большие возможности появляются у пользователей мобильного интернета третьего поколения в кишлаке Дархон джамоата Исмоил Сомони – в том числе у журналистов. Мне как корреспонденту также было очень интересно узнать о технологиях, которые обеспечивают связь и соединяют людей, находящихся за тысячи километров друг от друга. Это отличный проект для нас, представителей СМИ», – сказал сотрудник телеканала «Танин» Бадахшон Азимов.

«В малых населенных пунктах востребованность мобильного интернета сейчас так же высока, как и в больших городах. Мы развиваем сеть, ориентируясь на спрос, поэтому почти половина всех базовых станций нашей компании установлена именно в районах. А средняя скорость интернет-доступа в райцентрах составляет 10-20 Мбит/с. Участники тест-драйва убедились, что мы предоставляем услуги по-настоящему высокого качества», – прокомментировал руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

Надежное покрытие и качественную связь от «МегаФон Таджикистана» в регионе обеспечивает масштабная сеть. Значительная часть базовых станций подключена к волоконно-оптическим линиям связи, которые пропускают большие объемы информации от абонентов и обеспечивают высокую скорость передачи данных.

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