В Таджикистане произошли кадровые перестановки. Назначены новый замминистра образования, замглавы Госкомимущества и новый зампред Хатлона. Также президент Эмомали Рахмон сегодня произвел перестановки в судебных органах республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, решениями правительства республики Рахмон Носир назначен директором Госучреждении «Таджикфильм», Сайфиддин Давлатзода заместителем министра образовании и науки, Орзу Ахмадзода заместителем главы Госкомимущества, Махмуд Ширинджонзода и Хабибулло Каландарзода заместителями главы Комитета по продовольственной безопасности, Амирхон Курбонзода заместителем главы Хатлонской области.

Президент назначил Бахтиёра Муминзода командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Таджикистана, его заместителем стал Хисрав Бобозода.

Глава государства также дал согласие на смену прокуроров районов Хамадони, Муминабад, Ашт, Деваштич, Кухистони Мастчох, городов Истиклол и Гулистон.

Указами президента сменены главы судов районов Джаббор Расулова, Шахристона, Бободжон Гафурова, Пяндж, Мургаб, городов Бохтар и Леваканд, глава экономического суда ГБАО, заместитель главы экономического суда Согда.

По данным пресс-службы, новыми судьями назначены молодые кадры.

Президент также подписал указ об отзыве Сулаймона Косимзода от должности судьи Верховного суда Таджикистана.

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