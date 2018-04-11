Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня в столице даст старт реконструкции городского парка культуры и отдыха «Дружбы народов», сообщил «АП» источник в столичной администрации.

Напомним, экс-председатель города Душанбе Махмадсаид Убайдуллаев на заседании актива города еще в начале февраля 2016 года затронул вопрос о реализации генерального плана столицы. Тогда было отмечено, что в рамках реализации генплана ожидается реконструкция торговых центров «Ганджина» и «Панджер», расположенных рядом с рынком «Саховат».

Также отмечалось, что будет реконструирован столичный парк «Дружбы народов», вместо которого появится архитектурный комплекс «Истиклолият». Что именно предусматривается тут изменить пока не известно, но планируется, что новый комплекс охватит не только территорию нынешнего парка, но и вышеуказанных торговых центров.

Парк «Дружбы Народов» расположен в южной части правобережья города Душанбе, в центре жилых массивов.

К слову это единственный парковый ансамбль в южной части столицы. Центральная аллея прорезает парк с севера на юг. Композиционным центром паркового ансамбля является искусственный пруд, который охватывает около 30% территории. Зеленые лужайки в различных частях парка делят его на зоны активного отдыха, детскую и пляжную. Главный вход в парк предусмотрен со стороны улицы Фирдоуси в виде широкой аллеи. С северной стороны парк ограничен проспектом имени А. Джами. На востоке находятся торговые ряды рынков «Саховат», «Панджшер» и «Ганджина». Западная сторона парка занята хлебобулочным комбинатом и кинотеатром «Таджикистан». На проспект Джами выходит ресторан-чайхана «Истаравшан» выстроенный на берегу пруда. Перед главным фасадом этого здания устроен многоструйный фонтан.

На оси главной аллеи, в южной части парка, установлен памятник Фирдоуси. Парк благоустроен, снабжён аттракционами и различными архитектурными формами.

Парк был сооружён в 1970-х годах по проекту авторского коллектива из института Душанбегипрогор (архитекторы Р. Д. Каримов и Ш. М. Каримов). Открытие парка в Душанбе было приурочено к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.