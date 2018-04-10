Оплата электроэнергии зачастую бьет по кошельку. Если вы при пользовании электрооборудованиями не научились экономить, к концу месяца не удивляйтесь внушительному счету на квитанции. А если суперсчета приходят из-за неисправности счетчика? Давайте, проверим, правильно ли он работает.

Шаг 1

Проверьте правильность подключения счетчика. В квартирах он обычно однофазный прямого включения. Если все в порядке…

Asia-Plus

Шаг 2

Отключите все энергопотребительные приборы (нужно отсоединить все от источника питания, даже выключенный телевизор). В это время индукционный счетчик должен сделать не больше одного оборота, а электронный не более одной вспышки в течение 5-10 сек. Чем больше это время, тем лучше! В идеале, если все выключено, не должно быть ни одного оборота и ни одной вспышки.

Шаг 3

Приступаем непосредственно к проверке. Самый простой способ - использование тестера или мультимера. Его можно приобрести в магазинах электротоваров.

Сначала попробуем исследовать нагрузку, для чего нам понадобиться мощная лампа накаливания (60-100 Вт). Энергосберегающие лампы для этого не подойдут. Проверяем напряжение в электросети, оно должно быть стабильным.

Через 3-5 сек. выключаем лампу. Допустим, для обычной 100-ватной лампы при напряжении 214 вольт потребляемый ток оказался равным 0,43 ампера. Значит, сопротивление лампы в горячем состоянии получается 214/0,43=497,7 ома, а мощность 214х0,43=92 Вт. В итоге мы получили погрешность 8%, за счет реальной мощности лампы «сотки».

ШАГ 4

Приступаем к контрольному замеру. Включаем лампу в сеть и одновременно замеряем время 10 оборотов диска индукционного или 10 вспышек электронного счетчика. С индукционным счетчиком обычно проблем нет, но вот для электронного надо замерять от начала первого до одиннадцатого импульса (мигания).

Например, 10 импульсов за 119 сек. при напряжении 218 В.

ШАГ 5

Все, остались только расчеты. Для этого нужна «постоянная» счетчика, которая указана на ее панели, типа: «1кВт∙ч=1250» оборотов диска, «1000 имп/кВт∙ч», «3200 imp/kW-h».

Рассчитываем реальное потребление электроэнергии во время замера счетчика с параметрами «3200 imp/kW-h».

Мощность лампы сопротивлением в горячем состоянии R = 497,7 ома при напряжении U = 218 В

P = U * U / R,

или 218 * 218 / 497,7 = 95, 5 Вт

Количество потребленной электрической энергии за Т = 119 сек.

E1 = P * T / 3600,

или 95,5 Вт * 119 сек / 3600 = 3,16 Вт∙ч

Показания счетчика, соответствующие N = 10 вспышкам индикатора для счетчика с постоянной А = 3200

Е2 = 1000 * N/A

или 1000 * 10 / 3200 = 3,13 Вт∙ч

Погрешность счетчика равна:

е = 100% * (E1 – E2) / E2, или 100% * (3,16 – 3,13) / 3,13 = 0,96%

Итог

Получается, что счетчик уложился в допустимую погрешность 1%. Кстати, допустимая погрешность определяется классом точности счетчика и указывается на его лицевой панели в виде цифры в окружности. Полученный результат является идеальным. Если счетчик укладывается в 5%-й барьер, то проблем нет. А вот если погрешность будет больше, то стоит еще пару раз перепроверить по этой схеме. Но если будет стабильно больше 10-15%, то уже стоит задуматься о настоящей лабораторной проверке.

И бонус…

Простой метод проверки показаний электросчетчика от нашего читателя

После того, как в газете Asia-Plus была опубликована статья о проверке правильности показаний электросчетчика, в редакцию пришло письмо от читателя – инженера Станислава Глухова, который предложил свой, более легкий метод проверки показаний.

«…Предлагаю более простой метод, доступный любому человеку. Буквально за минуту с практической точностью будет достигнут результат. Начнем с того, что определим, сколько импульсов за минуту должен выдать электронный счетчик. Допустим, что на панели счетчика написано – 1600 imp/kWh (то есть 1600 импульсов на один киловатт-час). Определим, сколько импульсов будет за минуту – 1600 делим на 60 минут, получаем примерно 27.

Теперь надо подобрать нагрузку, мощностью примерно в 1 кВт (1000 Ватт). Это мощность одного ТЭНа электроплитки «Мечта» или одной секции масляного радиатора или мощность кондиционера – надо посмотреть на таблички приборов.

Отключив всю нагрузку в квартире (холодильники, лампы, телевизор, компьютер, микроволновка, электронагреватели) и подключив выбранную нагрузку в 1 кВт, засекаем, сколько импульсов выдаст счетчик за 1 минуту (для чего понадобятся часы с секундной стрелкой или отсчет с электронного табло на мобильнике или микроволновке).

Если получится примерно 27 импульсов, то счетчик показывает правильно.

Для электромеханического счетчика методика такая же, только надо посчитать число оборотов диска за минуту (или больше минуты для большей точности), определив по надписи на панели счетчика, сколько оборотов диска должно быть за минуту».

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